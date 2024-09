Chiara Ferragni, costretta a cambiare lavoro: addio all’imprenditrice digitale | Adesso deve fare questo per vivere

L’imprenditrice digitale più famosa d’Italia è pronta a cambiare vita e a stupire tutti con la sua nuova occupazione che nessuno immagina.

Chiara Ferragni, un tempo regina indiscussa dei social media e dell’imprenditoria digitale, sembra aver raggiunto un punto di svolta. Dopo una serie di eventi negativi, tra cui scandali legati al suo marchio e una perdita di credibilità, l’influencer più famosa d’Italia si trova a dover rivalutare il suo futuro.

I numerosi partner commerciali che l’hanno abbandonata e le accuse di comportamento poco etico hanno eroso la sua immagine impeccabile, lasciando un vuoto incolmabile nel suo impero digitale e costringendola a cambiare il suo lavoro.

Di fronte a questo scenario, chiunque si pone la domanda: Chiara Ferragni riuscirà a reinventarsi o assisteremo alla fine di un’era?

Chiara volta pagina

Dopo una tranquilla vacanza a Budapest e una a Vienna, l’influencer ha fatto ritorno a Milano saltando l’appuntamento con il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, a differenza della sorella Valentina. Mentre il futuro del suo brand rimane avvolto nel mistero, si rincorrono voci sempre più insistenti su una sua possibile partecipazione ad un programma tv, il che sarebbe una svolta inaspettata per la regina dei social.

La recente notizia bomba, fa tremare i palazzi dello spettacolo. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia e Novella 2000, l’influencer avrebbe ricevuto un invito ufficiale per partecipare al popolare programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Un’opportunità d’oro per Chiara per potersi mettersi in gioco in un contesto completamente nuovo e, magari, lasciarsi alle spalle le polemiche degli ultimi mesi.

L’ostacolo insormontabile

Riguardo la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle, c’è un ostacolo non indifferente. Nella giuria del programma condotto da Milly Carlucci siede Selvaggia Lucarelli, autrice del libro “Il vaso di Pandoro”, una vera e propria dichiarazione di guerra ai Ferragnez ma in particolar modo a Chiara. L’arrivo di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle dunque potrebbe innescare una vera e propria battaglia televisiva.

L’influencer, nota per il suo carattere determinato e per la sua capacità di polarizzare le opinioni, si troverebbe faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli, una delle giurate più critiche nei suoi confronti. Le loro schermaglie mediatiche passate lasciano presagire un confronto infuocato che potrebbe tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Uno scontro epico in vista? La Ferragni, che in passato ha più volte declinato proposte televisive, sembra ancora indecisa. Riuscirà Milly Carlucci a convincerla a scendere in pista?