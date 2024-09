My Home My Destiny, anticipazioni tragiche: potrebbe essere la fine per Mehdi | Quello che ha fatto è troppo grave

My Home My Destiny, per Mehdi le cose si mettono male: la sua colpa non può essere cancellata. Anticipazioni da brivido.

Continuano i drammi di My Home My Destiny e il pubblico ne è ormai assuefatto: puntata dopo puntata, gli italiani non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà.

Chi segue la serie dall’inizio conosce bene la trama: protagonista è Zeynep, una ragazza che viene da una famiglia problematica. La ruota della fortuna però gira anche per lei e la sua vita cambia quando la famiglia per cui sua madre lavora come domestica decide di adottarla.

Zeynep ha l’occasione di migliorare la propria vita ed è proprio ciò che accade: coltiva la propria intelligenza e viene promessa sposa a un uomo dell’alta società. All’improvviso però sua madre torna e cerca di prendere il controllo della vita della figlia.

Tra colpi di scena e momenti drammatici, My Home My Destini non perde mai occasione di stupire i propri spettatori. Questa settimana se ne vedranno delle belle.

Antipazioni My Home My Destiny

Mentre il rapporto tra Zeynep e Mehdi continua a precipitare, continuano i problemi di gravidanza per Benal. La donna lo rivela a Cemile, la quale si dimostra comprensiva e le consiglia di riposare a casa sua per affrontare questo momento delicato. Nel frattempo, Zeynep incontra suo fratello Savas e lo invita in famiglia per accoglierlo.

Sia Cemile che Nuh intanto cercano di far ragionare Mehdi consigliandogli di confessare la verità alla polizia e consegnarsi alle forze dell’ordine per lasciare che la giustizia faccia il proprio corso. L’uomo ovviamente è di tutt’altro avviso e non molla: Zeynep è ancora nei suoi pensieri e ritiene che non sia tutto perduto. Questa convinzione, però, segnerà la sua fine.

Il destino di Mehdi

Se pensate che peggio di così non possa andare, allora aspettate di leggere cosa accadrà nelle ultime puntate della settimana. L’inganno di Mehdi verrà finalmente alla luce e anche Sakine scoprirà che è stato lui a distruggere l’auto di Zeynep. L’uomo vuole ancora provare a ricucire i rapporti, ma la donna è di tutt’altro avviso. Viste le difficoltà, Mehdi alla fine fa la scelta peggiore: entra kin casa di Baris e rapisce Zeynep, facendo scoppiare il caos.

Le ricerche partono immediatamente, ma non è chiaro dove l’uomo possa aver portato la donna. Cemile, Baris e Sakine sono senza parole e si mettono alla ricerca di Zeynep, cercando di capire dove si è nascosto il fuggitivo. Le cose si fanno molto complicate a questo punto, perché non appena i due saranno ritrovati, Mehdi verrà di sicuro incarcerato. La sua gravissima scelta probabilmente ha segnato per sempre il suo destino e solo un miracolo potrebbe salvarlo. Riuscirà la polizia a ritrovare i due? Bisognerà aspettare un’altra settimana per scoprirlo.