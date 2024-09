Rai punta tutto su Stefano De Martino, alla conduzione del secondo programma amatissimo dal pubblico | Ma ruba il posto al collega

È l’era di Stefano De Martino e la Rai lo ‘sfrutta’ come fosse la gallina dalle uova d’oro, però adesso frega il posto proprio a lui.

Una sferzata di giovinezza è quello che ci voleva e la nuova leva sta arrivando anche sulla Rai grazie ad un conduttore che in questi ultimi anni ha saputo dimostrare il suo valore. Stiamo parlando di Stefano De Martino e della sua era televisiva, dal momento che il lavoro procede a gonfie vele e la rete ammiraglia sembra non voler fare più a meno di lui.

Lunedì 2 settembre è una data importante sia per Rai 1 che per De Martino perché segna l’inizio della nuova stagione di Affari Tuoi condotta proprio dal ballerino partenopeo. Il pubblico dovrà abituarsi a vedere il suo viso ed associarlo ad un programma che è stato per tanti anni prima di Flavio Insinna, poi di Max Giusti ed infine di Amadeus.

Lo scettro che Stefano De Martino ha ereditato ha un forte peso e sarà difficile per lui arrivare dove sono arrivati i grandi conduttori Rai. Come lui stesso ha affermato ai microfoni di Fanpage: “[…] sarebbe stupido e anche controproducente da parte mia mettermi in competizione”. De Martino ha dimostrato di essere un ottimo presentatore ma la strada è ancora lunga per raggiungere la cima più elevata.

L’inizio così precoce della nuova edizione di Affari Tuoi è dovuta ad una questione di ‘prevenzione’. In altre parole, un cambio così netto di conduzione potrebbe sconvolgere il pubblico da casa e far loro cambiare canale. Per evitare questo, si fa una sorta di rodaggio per far abituare i telespettatori a questa grande novità.

L’eredità di Affari Tuoi

Stefano De Martino si sente pronto per questa nuova avventura ma non è la prima volta che il ballerino eredita un programma da Amadeus. Infatti il conduttore gli ha lasciato le redini di STEP (Stasera Tutto È Possibile) ma De Martino ha dimostrato il suo valore e la sua professionalità ed è riuscito a tenere a galla la trasmissione.

Adesso ha ereditato un secondo programma, un preserale che intrattiene gli italiani da diversi anni, e spera che anche questa volta vada bene come la prima eredità. Dato il suo successo, Stefano De Martino si sente sicuro delle sue capacità e non ha nascosto il suo desiderio di ereditare altri programmi Made in Amadeus.

Altri programmi

Sempre ai microfoni di Fanpage, Stefano De Martino ha dichiarato che non gli dispiacerebbe affatto riuscire a condurre altre trasmissioni che prima sono passate dalle mani di Amadeus. Prime tra tutte, L’Eredità, una vera e propria eredità che confermerebbe ancora di più il valore del conduttore napoletano.

Tuttavia, De Martino punta alle stelle e nel suo cassetto potrebbe esserci anche un altro sogno a dir poco stellato sul quale vorrebbe metterci le mani il prima possibile. Stiamo parlando di una futura conduzione del Festival di Sanremo, altra eredità di Amadeus che conferirebbe a De Martino un prestigio inimmaginabile. Per il momento, però, Stefano De Martino si deve ‘accontentare’ di Affari Tuoi perché Sanremo è nelle mani di un collega molto noto ed amato, ovvero Carlo Conti.