Addio Zidane, un altro grande campione se ne va: la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

Un altro momento buio per il mondo del calcio, se ne va anche Zidane e i fan sono attoniti e senza parole. Un duro colpo.

In questo ultimo periodo, il mondo calcistico ha subito gravi perdite che hanno portato tanto dolore nel cuore dei tifosi, dai parenti, degli amici e dei colleghi degli ex calciatori che ci hanno lasciato. Per non parlare del momento nero, ovvero lo scorso 18 settembre, quando abbiamo detto addio all’eroe delle notti magiche, ovvero Totò Schillaci.

I tifosi e gli appassionati di calcio non vedranno più performare Zidane, l’ennesimo grande campione che se ne va lasciando un buco enorme nel cuore di molti. Nessuno si poteva immaginare che il campione se ne sarebbe andato così prematuramente ma purtroppo questa è la dura verità.

Un calciatore che ha fatto sognare moltissimi fan e che ha dato tanto alla squadra per le quale ha giocato ma adesso anche la sua era è giunta al capolinea. L’universo calcistico dice addio ad una grande promessa che poteva ancora dare molto in qualità di sportivo. Dobbiamo dire addio a Zidane e dobbiamo accettare tale avvenimento.

Nel dettaglio, stiamo parlando del primogenito di Zinedine Zidane, Enzo, che ha detto addio al mondo del calcio. Zidane Jr. ha solo 29 anni ma ha già deciso di lasciare il calcio per dedicarsi ad altro capendo che il cognome non è sempre fonte di garanzia per il successo. Enzo Zidane ha provato a diventare centrocampista di prima fascia ma non è andata come sperato.

Enzo Zidane esce dai giochi

Emulare il padre e il suo idolo, ovvero Luka Modric, non è stato per nulla facile e così Enzo Zidane ha deciso di lasciare il mondo del calcio per dedicare la sua vita alla famiglia e ad altri interessi. Enzo ha avuto un breve rapporto con le giovanili della Juventus per poi crescere in quelle del Real Madrid.

Zidane Jr. ha giocato con la squadra C e con il Castilla, ovvero la squadra B, militando nella Terza Stagione prima di andare a giocare con quelli più grandi. L’esordio di Enzo avviene nel 2016 in Coppa del Re, dove ha giocato per 45 minuti con il Real Madrid riuscendo a segnare persino un gol nel 6-1 al Cultural Leonessa.

Enzo Zidane, nuovi progetti

Purtroppo, però, Enzo Zidane non è riuscito ad avere il successo necessario nel Real Madrid e così viene comprato dalla squadra basca Alaves. Tuttavia, anche questa esperienza si rivela essere un buco nell’acqua perché Enzo ha giocato solo quattro partite per poi essere sballottato tra diverse squadre di calcio.

Dopo tutti questi trasferimenti, Enzo Zidane si è detto stanco e desideroso di dedicarsi ad altro. In primis, spenderà più tempo con sua moglie e i loro tre figli e poi seguirà i suoi investimenti. Tuttavia, Enzo Zidane non lascerà definitivamente il mondo del calcio perché seguirà i progressi sia del padre che dei suoi tre fratelli, Luca, Theo ed Elyaz, tutti calciatori.