Grande Fratello, arriva una gravissima segnalazione su Shaila: ha mentito spudoratamente | Rischio provvedimenti

Nelle ultime settimane, la ballerina Shaila Gatta è tornata sotto i riflettori con la sua partecipazione al Grande Fratello 2024. All’interno della casa, Shaila ha parlato apertamente delle sue relazioni passate, definendole in alcuni casi “tossiche” e riferendosi ai suoi ex fidanzati come “casi umani”. Tuttavia, uno dei suoi ex, Alessandro Rizzo, ha deciso di rispondere pubblicamente alle sue affermazioni.