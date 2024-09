Grande Fratello, arriva una nuova squalifica: concorrete beccato con il cellulare | Roba da pazzi

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da pochissimo tempo e già partono le prime squalifiche. Addio al coinquilino.

Il reality casalingo più seguito di sempre ha preso il via lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. Al timone della nuova edizione del Grande Fratello vediamo sempre Alfonso Signorini e come opinioniste in studio abbiamo due donne altrettanto note e seguite, ovvero la giornalista Cesara Buonamici e l’attrice di soap opere Beatrice Luzzi.

Come è di consueto, durante la prima puntata del GF abbiamo visto l’entrata di alcuni dei protagonisti di questa nuova edizione che, come la precedente, vede i coinquilini sia VIP che VOP (Very Ordinary People). A varcare la soglia della famosissima porta rossa abbiamo visto Shaila Gatta, ex velina di Striscia la notizia, Luca Calvani, attore, Jessica Morlacchi, cantante, e tanti altri.

Proprio con quest’ultima, Alfonso Signorini si è divertito ad organizzare un teatrino per farle incontrare un concorrente del GF che potrebbe interessarle sentimentalmente, ovvero il modello Lorenzo Spolverato. Tuttavia, oltre ai soliti scherzi e divertimenti del Grande Fratello ci sono già state anche delle notizie negative.

Sappiamo bene come il reality show abbia delle regole ferree sul comportamento da adottare per poter partecipare come gieffino ma un concorrente ha commesso un errore fatale e adesso si è visto squalificato dal programma. L’indiscrezione è stata riportata dall’esperto di gossip Amedeo Venza e riguarda l’uso improprio del cellulare.

Divieti non rispettati

Una delle regole base per poter entrare nella casa più spiata d’Italia è quella che non si devono avere contatti con il mondo esterno. Se dovesse capitare un episodio di vitale importante, allora sarà il conduttore ad informare il diretto interessato. I concorrenti non possono assolutamente usare il cellulare per fare chiamate o leggere novità sui siti web.

Come riporta Amedeo Venza su una storia pubblicata sul suo profilo social di Instagram, un concorrente del GF è stato sorpreso ad utilizzare il cellulare di un suo vicino di camera di albergo per poter chiamare la sua ex ragazza. Anche se si trovava in hotel, doveva entrare nella casa e non si possono fare chiamate esterne prima del reality.

Squalificato

Sempre stando a quanto riportato da Venza, anche un altro concorrente è stato sorpreso in comportamenti poco consoni alle regole del reality show. Infatti un altro futuro gieffino è stato beccato in camera con una sua collega. Insomma, pare proprio che il Grande Fratello e i gossip sopra le righe vadano a braccetto sempre e comunque.

Parlando di concorrenti squalificati, durante la prima puntata Signorini ha comunicato che un concorrente è stato squalificato dal programma ancora prima di mettere piede in casa. Stiamo parlando di Lino Giuliano, ex partecipante di Temptation Island, che ha visto la sua occasione sfumare davanti ai suoi occhi per via di un commento omofobo postato sui social pochi giorni prima dell’inizio del Grande Fratello. Un inizio di nuova edizione a dir poco ricca di contenuti e il meglio (o peggio?) deve ancora venire.