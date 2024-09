Grande Fratello, Lino squalificato ancora prima di entrare: è tutta colpa di questi messaggi | Ecco chi ha parlato

Lino, ex fidanzato di Temptation Island, è già nel mirino del gossip prima ancora di varcare la porta rossa del Grande Fratello.

L’annuncio della partecipazione di Lino Giuliano al reality condotto da Alfonso Signorini, in onda dal 16 settembre, ha riacceso le polemiche su di lui.

Ricordiamo che Lino aveva lasciato la fidanzata storica Alessia per avvicinarsi alla single Maika e nonostante la breve relazione con quest’ultima, sembra che il passato tormentato con Alessia continui a far parlare di sé. La ragazza, infatti, pochi giorni fa ha voluto dire la sua sui social, difendendo in parte l’ex compagno ma ribadendo i motivi della loro separazione.

Agli sgoccioli della partecipazione dell’ex fidanzato del villaggio di Temptation Island, nella casa più spiata di Italia, Lino è stato squalificato. A confermarlo i tanti messaggi che hanno lasciato tutti senza parole.

Nessuno ci crede

L’ingresso di Lino nel Grande Fratello non è stato una sorpresa per molti telespettatori, abituati ormai ai colpi di scena orchestrati dagli autori dei reality. Come già accaduto con il triangolo amoroso di Mirko, Perla e Greta nella scorsa edizione, anche in questo caso si sospetta che la produzione abbia costruito ad arte una trama coinvolgente per tenere incollati i telespettatori. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Lino e Alessia avrebbero stretto un accordo per inscenare un finto riavvicinamento all’interno della Casa, coinvolgendo anche Maika in un triangolo amoroso fittizio. Una rivelazione che lascia tutti a bocca aperta.

Alessandro Rosica ha riportato sui suoi canali social la voce di una persona vicina ad Alessia che ha mandato privatamente dei messaggi all’influencer. “Alessia ha iniziato il finto teatrino con Lino per cominciare la tiritera al GF. Alfonso ha organizzato tutto insieme a loro e ne vedrete delle belle. Salvatevi sta storia. Tutto organizzato. Ci saranno litigate e show mai visti prima. Queste sono le premesse, altrimenti li avrebbero lasciati a casa. Ma siccome vengono dalla fame, hanno accettato” condivide. E ancora: “Il teatrino comprenderà Lino, Alessia e Maika. Ricordiamo che con Maika è sempre stato tutto finto, confermato da lei e anche lui, solo foto e abbracci. Quindi è tutto organizzato e pianificato come in una telenovela. Litigate, colpi di scena, pianti e urla. Più se ne parla e meglio è, quindi finiranno anche sui nuovi mostri”.

Le risposte a questi messaggi

A questi messaggi hanno replicato di diretti interessati, nello specifico, Alessia ha scritto: “Barbapapà so che aspetti una mia risposta… Per ora avrai il mio silenzio però resta aggiornato perché un giorno ti darò una notizia… Fai gossip ma da come vedo non sei aggiornato come si deve“.

Lino, invece, ha commentato: “Gossipparo lo so che stai facendo di tutto perché stai “rosicando” ma io non ti nomino neanche perché cadrei nella tua trappola. Colpisci persone più deboli. A me mi scivoli proprio. La verità la so io e chi la deve sapere. Finiscila di fare il ridicolo. Non ti rispondo più. E’ finito il tuo momento di gloria”.