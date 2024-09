Carlo Conti ha detto sì, decisione presa sulla co-conduttrice: ne hanno parlato in pubblico | Adesso arriva la conferma

Dopo l’annuncio ufficiale della sua conduzione del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti è già al lavoro per allestire una squadra vincente e regalare al pubblico una kermesse da urlo.

La notizia del ritorno di Conti a Sanremo è stata accolta con grande entusiasmo dai fan del Festival della musica italiana. Il conduttore toscano, che ha già guidato la kermesse dal 2015 al 2017, porterà in scena la sua consueta eleganza e professionalità, unita a una profonda conoscenza del mondo della musica italiana.

Nelle scorse settimane Carlo Conti ha già rivelato alcuni dei primi dettagli sulla sua nuova edizione e si può già affermare che non mancheranno sorprese e innovazioni che hanno sempre caratterizzato le sue conduzioni.

In queste ore è uscito fuori anche il nome di uno delle co-conduttrici di questa nuova edizione. Sembra essere una notizia più che certa dal momento che se ne parla anche in mezzo alla folla. Scopri di chi si tratta!

La prossima co-conduttrice

Secondo indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Carlo Conti starebbe valutando di affidare le co-conduzioni del Festival a uno dei volti più amati dal pubblico. Mancano ancora cinque mesi all’inizio della kermesse, ma il conduttore toscano sembra avere già le idee chiare su come rendere unica la sua nuova avventura all’Ariston. Il ruolo da co-conduttrice potrebbe essere affidato ad Alessia Marcuzzi con la quale Carlo Conti ha già condotto i premi David di Donatello. Oltre questa esperienza, prossimamente la conduttrice comincerà una nuova avventura proprio insieme a Carlo. Difatti, prenderà il posto di Loretta Goggi nella giuria del programma Tale e Quale Show che comincerà il prossimo 20 settembre.

La showgirl romana, con la sua esperienza televisiva e la sua capacità di relazionarsi con il pubblico, rappresenta una scelta azzeccata per il Festival. La sua presenza garantirebbe un mix perfetto tra professionalità e leggerezza, due elementi fondamentali per il successo della kermesse. Tra l’altro, le indiscrezioni che vorrebbero Alessia Marcuzzi al fianco di Carlo Conti a Sanremo 2025 trovano sempre più fondamento.

Alcune conferme

La Marcuzzi, conduttrice che in passato ha già dimostrato di sapersi destreggiare su palcoscenici importanti a testa alta, sembra essere confermata sul palco dell’Ariston e a dirlo sono alcune persone che ne hanno sentito parlare in giro per Sanremo.

Le indiscrezioni questa volta arrivano da un follower anonimo della regina del gossip Deianira. Nel messaggio pubblicato si legge: “Credo sia vero che Alessia Marcuzzi sia a Sanremo al fianco di Carlo Conti, io giorni fa l’ho beccata e sentivo che ne parlava ma non ho dato peso”. A quanto pare la notizia è talmente certa da parlarne senza segretezza anche in pubblico.