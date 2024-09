Lutto Amici arrivata la notizia dai social, è morto giovanissimo: tutti si stringono intorno alla famiglia | Dolore straziante

Il talent show di Canale 5 è stato colpito da una tremenda perdita inaspettata. La morte è arrivata troppo presto.

Il programma Amici di Maria De Filippi è stato scosso da una tremenda notizia che nessuno vorrebbe mai sentire, soprattutto se riguarda un ragazzo nel fiore dei suoi anni. Una morte improvvisa e prematura ha gettato nello sconforto l’intero cast di Amici e il tremendo lutto ha scosso molte persone.

Pochi giorni fa è arrivata la notizia via social che riguarda la morte di un giovanissimo a seguito di un terribile incidente. Il dolore devastante ha scombussolato tutti i diretti interessati e il cordoglio espresso alla famiglia proviene da moltissime persone che si stringono intorno a parenti e amici più cari del defunto.

Una grave perdita che poteva essere evitata se le persone prestassero più attenzione alle norme presenti all’interno del Codice della Strada. Infatti il giovane è stato ucciso da un’auto fuori controllo guidata da un pirata della strada che, oltretutto, non si è nemmeno fermato per accertarsi delle condizioni della vittima.

Il ragazzo è morto sul colpo a causa delle numerose e gravi ferite che ha riportato e nonostante l’intervento repentino dei medici, non è stato possibile fare nulla perché i soccorsi l’hanno trovato già deceduto. Una tragedia che ha scosso terribilmente il mondo di Amici e in particolare un’ex concorrente del talent show.

Amici a lutto

Il ragazzo morto ammazzato da un pirata della strada che non si cura delle regole del CdS è Gabriele Barbini, un giovane cuoco di 27 anni che abitava a Rotterdam, in Olanda. L’incidente è avvenuto lo scorso 1° settembre, quando Gabriele stava tornando a casa in bici da lavoro come faceva sempre.

Quella volta, però, è stato travolto da una macchina in corsa e l’incidente è stato tremendamente fatale. La magra consolazione è che la polizia olandese ha beccato poco dopo la vettura in fuga scoprendo che al suo interno c’erano due ragazzi giovani come la vittima, una di 22 e l’altro di 27 anni. Gabriele Barbini era amico di Mew, ex cantante di Amici.

Mew a lutto

Valentina Turchetto, meglio nota come Mew, ha divulgato tramite i social media la notizia della scomparsa di uno dei suoi più cari amici e questo tremendo incidente l’ha scossa profondamente. Entrambi sono originari di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, e anche se non si vedevano da tanto tempo per motivi lavorativi, Valentina e Gabriele erano molto legati.

La cantante ha voluto omaggiare la memoria del suo compianto amico con un post pubblicato su X che mostra una breve clip e uno screen, la prima riguarda i due che ballano a casa e il secondo l’articolo di giornale della sua morte. La didascalia in allegato dimostra come Mew era profondamente legata a Barbini e il tenero messaggio dichiara che ‘gabbo’ sarà sempre nel cuore dell’ex concorrente di Amici.