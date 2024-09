Asia Argento, “È aberrante…” lo sfogo durissimo sulla figlia Anna Lou: di mezzo anche papà Morgan | Scoppia il caos

Anna Lou attaccata in maniera inaspettata e con parole davvero dure. La realtà dei fatti è ben peggiore, scoppia il putiferio.

Asia Argento e Morgan sono due personaggi della televisione italiana che fanno molto parlare di sé, spesso anche con toni non proprio benevoli da parte degli utenti del web o i vari esperti di gossip che conosciamo. Tuttavia, adesso al centro della polemica ci sarebbe la loro fusione, vale a dire la primogenita Anna Lou Castoldi.

Il talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, andrà in onda da sabato 28 settembre su Rai 1 e fino a pochi giorni fa il cast era stato annunciato con un piccolo buco finale che è stato riempito di recente. La diciannovesima edizione del talent della Rai vedrà come partecipante per la categoria ‘figli di’ proprio la figlia di Asia e Morgan, ovvero Anna Lou.

Dopo questa rivelazione da parte della conduttrice (confermata poi dalla diretta interessata), il popolo del web e gli esperti di gossip sono esplosi in commenti di ogni tipo. Sulle varie pagine social si possono leggere alcuni commenti di svariati utenti che ironizzano sulla presenza dell’erede, ricordando il caos che mamma Asia e papà Morgan avevano portato nella loro partecipazione a Ballando (rispettivamente nel 2016 e nel 2021).

C’è chi si chiede che cosa potrà mai accadere con una fusione di questi due personaggi eclettici e c’è chi si aspetta l’inaspettato. Insomma, il popolo del web sembra pronto ad assistere ad un vero e proprio teatrino che potrebbe scaturire dalla presenza di Anna Lou e in molti non vedono l’ora di scoprire quali saranno i commenti dei giudici e se ci saranno dei riferimenti a mamma e papà.

Non solo gli utenti

A commentare l’ultimo aggiornamento del cast di Ballando con le stelle fatto da Milly Carlucci e confermato dalla diretta interessata tramite un video postato sui social, non poteva mancare il commento di uno degli esperti di gossip più noto e seguito di sempre. Stiamo parlando di Alessandro Rosica, che non si è sprecato nel commentare tale novità.

Come ha detto Rosica, la redazione di Ballando con le stelle ha deciso di togliere mamma Asia e papà Morgan: “perché sono esempi aberranti” ma li hanno rimpiazzati con una sorta di fusione di entrambi. Secondo le parole di Rosica, la decisione presa di Ballando con le stelle è incomprensibile e pare non essere d’accordo con il metodo ‘figli di’.

Concorrenti di Ballando con le stelle 19

Dopo che Alessandro Rosica ha espresso il suo parere tramite una storia pubblicata su Instagram in merito alla presenza della fusione tra Asia Argento e Morgan nella nuova stagione di Ballando con le stelle, gli utenti del web si sono scatenati ad immaginare plausibili siparietti tra Anna Lou Castoldi e i giudici e c’è chi ha commentato l’evento scrivendo: “Mi immagino la serata con i parenti…”.

La diciannovesima edizione del talent show presentato da Milly Carlucci vede come protagonisti Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di campagna, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Furkan Palali e Tommaso Marini. L’appuntamento con Ballando con le stelle è per sabato 28 settembre in prima serata su Rai 1.