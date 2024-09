Ballando con le Stelle, l’hanno cacciata dal programma prima dell’inizio: è colpa di Milly Carlucci | Duro sfogo

A poche settimane dall’inizio delle registrazioni di Ballando con le Stelle uno dei nomi più attesi del programma è stato cacciato e la responsabile sembra essere proprio Milly.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia come una delle più appassionanti di sempre. Il cast, ricco di talenti provenienti da mondi diversi, promette di regalare al pubblico emozioni forti e coreografie mozzafiato.

Ma dietro le quinte sembra essere successo l’impossibile, è stata presa una decisione inaspettata e che ha lasciato tutti di stucco e che genera preoccupazione per la prima puntata del programma. Stiamo parlando di una clamorosa esclusione, un’esclusione che ha scatenato un vero e proprio putiferio e che è stata imputata direttamente alla conduttrice Milly Carlucci.

Era uno dei nomi più attesi di questa edizione, la sua partecipazione aveva suscitato grande entusiasmo tra il pubblico. Eppure, all’improvviso, è arrivata la notizia del suo addio al programma, a poche settimane dall’inizio delle registrazioni.

Ecco chi

Ballando con le Stelle è quasi al completo, ma manca un tassello importante. Il cast della nuova edizione è ormai delineato e mentre si attende di conoscere il nome dell’ultima concorrente, proveniente dalle Paralimpiadi di Parigi (forse Valentina Petrillo), un’altra esclusione ha fatto rumore. Per ragioni ovvie molti nomi sono stati esclusi dal cast, tra questi quello dell’ex vippona Laura Freddi. L’ex show girl con il suo solito humor, ha commentato la notizia sui social, lanciando una frecciatina alla produzione e coinvolgendo il suo manager in un simpatico siparietto.

Lei, sul suo profilo Instagram si è lamentata scherzosamente di non essere stata presa. “Se faccio Ballando? No, non mi hanno presa, non mi hanno voluta!” dice su in una story, per poi rivolgersi al suo manager con: “Perché non lo so, sei tu il mio agente!“ dice sempre con tono ironico. L’uomo, dopo essere stato preso in causa, ha risposto a sua volta.

Niente panico

Il manager di Laura Freddi, dopo essere stato tirato in ballo dalla ex vippona stessa sulla sua esclusione della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ha risposto: “A me non hanno detto nulla!“ mantenendo i toni leggeri. Laura Freddi non deve disperarsi per questa esclusione perchè, come lei, tanti altri nomi dello spettacolo italiano sono stati lasciati fuori dal cast.

La lista dei vip esclusi da Ballando con le Stelle è infatti lunga: a Laura Freddi si affiancano nomi come Marina Morgan, Michele Placido, Max Tortora, Max Giusti, Francesca Fialdini, Caterina Balivo, Melissa Satta e Marcella Bella. Nonostante i numerosi rumors, nessuno di loro sarà presente nella nuova edizione, sarà per il prossimo anno?