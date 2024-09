Fabrizio Corona, arriva la denuncia da Mediaset dopo le gravissime illazioni: “lo hanno fatto chiudere” |Fonte interna

Dopo le accuse lanciate dall’ex re dei paparazzi sulla partecipazione del figlio di Massimo Bossetti al Grande Fratello Vip, è arrivata la reazione ufficiale dell’azienda televisiva.

Fabrizio Corona torna alla ribalta con una nuova clamorosa accusa. L’ex re dei paparazzi, durante il suo podcast “Gurulandia”, ha affermato che il figlio di Massimo Bossetti sarebbe stato oggetto di un’intensa corte da parte di Mediaset per partecipare al Grande Fratello Vip.

Secondo Corona, l’offerta economica sarebbe stata “esorbitante”, ma il giovane, figlio di quello che per la legge italiana è l’assassino di Yara Gambirasio, avrebbe rifiutato. “Un grandissimo segno di valore”, ha commentato Corona sottolineando lo scalpore mediatico che il cognome Bossetti avrebbe potuto generare all’interno del reality show.

Tuttavia, le dichiarazioni di Corona sono state prontamente smentite sia da Mediaset che da Endemol con conseguenze molto gravi. Scoprile in anteprima.

I provvedimenti

Entrambe le società, sia Mediaset che Endemol, hanno negato qualsiasi contatto o proposta al figlio di Massimo Bossetti. “Nessuna persona incaricata dall’editore o dalla produzione ha mai contattato il figlio di Massimo Bossetti” hanno voluto chiarire, sottolineando anche che la nuova linea editoriale del GF Vip, tanto voluta da Pier Silvio Berlusconi, ha come obiettivo principale del programma di Canale 5 un racconto più genuino e lontano dalle polemiche.

La denuncia verso Fabrizio Corona è quella di aver messo in giro una fake news e proprio dopo le varie smentite, il profilo Instagram del sito Dellingernews.it, a cui è legato Fabrizio Corona, è sparito nel nulla. Sembra quindi che Mediaset lo abbia fatto chiudere. A commentare la situazione è stato anche Alessandro Rosica sul suo seguitissimo profilo Ig, che appena uscì la puntata del podcast del re dei gossip su questo argomento aveva già avvisato i suoi follower sulla falsità delle informazioni. “Come vi avevo detto era un’ennesima fake news. Infatti sono andati tutti per vie legali e hanno chiuso quel sito di fake news finalmente!” commenta Rosica, evidenziando come “Su dieci notizie due sono copiate e otto inventate da lui”.

Il Grande Fratello si avvicina

Intanto, sebbene ci siano tante polemiche che stanno girando intorno alla casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip si prepara a tornare su Canale 5. Il prossimo 16 settembre il programma condotto da Alfonso Signorini affiancato dalla splendida Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista unica, tornerà ad appassionare migliaia di italiani.

Nonostante le controversie che lo avvolgono, il reality show mantiene intatto il suo appeal e rimane uno dei programmi più attesi del palinsesto televisivo.