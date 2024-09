Mirko Brunetti, deve abbandonare il suo sogno e cambia lavoro: ecco cosa si è messo a fare adesso | Non era pronto

Addio sogno nel cassetto, adesso Mirko Brunetti deve rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Un nuovo lavoro inimmaginabile.

Il personaggio dello spettacolo più chiacchierato di questi ultimi mesi è senza dubbio Mirko Brunetti, che ha attirato tutta l’attenzione dei media su sé stesso per via dell’ufficializzazione della rottura con la sua storica fidanzata Perla Vatiero. Un amore nato in un reality, interrotto per poi riprendere in un altro reality e finire nel peggiore dei modi.

Brunetti ha cominciato a scalare la montagna della fama grazie al reality show più caldo di Canale 5, ovvero Temptation Island, per raggiunger il suo obiettivo finale: diventare famoso. Dopo Temptation Island, Mirko ha preso parte ad un altro reality altrettante famoso e seguito, vale a dire il Grande Fratello.

Varcando la fatidica porta rossa, Brunetti ha potuto constatare quanto le relazioni sentimentali siano strettamente collegate anche ai reality show. Infatti, dopo aver lasciato Perla per Greta Rossetti (tutto questo a Temptation Island), Mirko Brunetti si è ritrovato le due donne al GF e si è creato una sorta di triangolo amoroso tra i tre concorrenti.

Dopo queste forti emozioni, Mirko Brunetti si è detto stufo di essere sballottolato dall’amore e ha deciso di focalizzarsi soltanto sulla sua carriera. Infatti di recente alcune voci che circolano riguardano l’ex gieffino e una sua possibile partecipazione al dating show per eccellenza di Canale 5.

Mirko Brunetti a Uomini e Donne

Proprio perché stufo delle delusioni amorose, Mirko Brunetti ha espresso il suo desiderio di partecipare come tronista alla nuova edizione di Uomini e Donne per cercare la sua vera metà. La sua presenza potrebbe aggiungere ancora più interesse al dating show di Maria de Filippi e Brunetti non vedrebbe l’ora di aggiungere questa esperienza al suo curriculum per aumentare il suo grado di fama.

L’unico scopo di Mirko è quello di diventare famoso, l’ha sempre sognato, ed è disposto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo. Tuttavia, sembra che sarà costretto a mollare tale sogno perché i provini fatti potrebbero lasciarlo ampiamente deluso e adesso Brunetti deve pensare al suo futuro e trovarsi un lavoro diverso. Infatti Mirko cambia lavoro e prova a fare il cuoco, un’esperienza del tutto nuova.

Cambio lavoro

Alcune indiscrezioni delle ultime settimane stanno implicando che Mirko Brunetti avrebbe puntato ad un cambio di vita repentino e che potrebbe aver detto addio per sempre ai classici reality show. Adesso il giovane uomo dovrà rimboccarsi le maniche ed esser pronto a severi giudizi e grosse fatiche per arrivare fino in fondo.

Tutto questo perché sembra che Brunetti abbia fatto il provino per la nuova edizione di MasterChef e secondo alcuni rumor l’avrebbe anche passato ottenendo il famoso grembiule bianco. In relazione a tali rumor, ad alcuni degli esperti di gossip più noti è stato chiesto se questi ultimi fossero veri o falsi ma né loro né il diretto interessato hanno confermato o smentito le voci. Staremo a vedere in quale programma tv Mirko Brunetti farà la sua apparizione.