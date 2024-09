Uomini e Donne, Ida Platano non ce la fa più: lo sfogo davanti a tutti | Sembra impazzita

Ida Platano, una delle protagoniste di Uomini e donne, si sfoga sul web perchè non sopporta più di vivere questa situazione. Scopri di cosa si tratta.

Le registrazioni di Uomini e Donne sono ufficialmente iniziate il 12 settembre. Il dating show di Maria De Filippi, inizialmente previsto per il 16 settembre, debutterà su Canale 5 il 23 settembre.

I tronisti hanno già vissuto le emozioni delle prime esterne, mentre nel Trono Over sono tornati i volti noti e sono arrivate nuove interessanti novità.

Tra i volti nuovi non manca Ida Platano che si mostra davanti a tutti i suoi follower molto vulnerabile. Dopo il suo sfogo in molti pensano sia addirittura impazzita, ma cosa le sta succedendo realmente?

Una donna forte

Ida Platano è un inguaribile romantica, è sempre alla ricerca del grande amore nonostante le delusioni del passato. Dal 2017 è protagonista di Uomini e Donne e sin dal suo primo debutto alla corte del Trono Over ha subito lasciato il segno nel programma. Un segno così forte che la stessa Maria De Filippi l’ha poi voluta nel cast di Temptation Island e, concluse le due relazioni con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza ( entrambi conosciuti nel programma di Canale 5), è diventata tronista. A 13 anni, la sua passione per capelli e acconciature era già innegabile. Questa scintilla l’ha guidata in un percorso di crescita professionale che l’ha portata a trasformare il suo sogno in realtà: aprire un salone tutto suo. Poco più che ventenne, spinta dall’amore, si è trasferita a Brescia per stare accanto a Francesco, l’amore della sua adolescenza.

Quando il matrimonio è finito Ida ha avuto una successiva relazione che le ha regalato la gioia più grande: il figlio Samuele, nato nel 2010. La tronista di Uomini e Donne ha però cresciuto il ragazzino da sola, con coraggio e determinazione. La nascita di Samuele ha segnato un punto di svolta nella sua vita, stimolando in lei una crescita personale inaspettata. Nonostante l’assenza del padre, il bambino è cresciuto sano e felice, donando alla madre una gioia incontenibile e un senso profondo di appagamento come lei stessa ha affermato in diverse interviste. Ma adesso le cose stanno cambiando e lei inizia ad essere stanca.

Non ce la fa più

Recentemente Ida si è sfogata con i suoi follower dicendo che le donne sono sempre super impegnate e che stare dietro ai figli e a ciò che succede quotidianamente è stancante. Lei stessa ha affermato “Che fatica essere donna” e in molti, in particolare molti uomini, l’hanno riempita di critiche per questo.

“Le donne fanno molte cose durante la giornata e durante la vita” commenta Ida in risposta ai commenti negativi ricevuti dopo il suo sfogo. Mentre pronuncia queste parole, nella story di Ig, si sente una richiesta da parte del figlio e Ida scherzosamente la usa come prova a sostegno del pensiero che stava esprimendo.