Selvaggia Lucarelli, la stangata su Amadeus fa tremare la rete: non si può mettere contro di loro | Retroscena tremendo

Il commento di Selvaggia Lucarelli su Amadeus sconvolge la rete: il conduttore non può farcela, si è messo contro di loro.

Amadeus, tanto seguito dal pubblico italiano, si è ritrovato in una situazione difficile, soprattutto dopo che Selvaggia Lucarelli ha inflitto la “stangata” finale.

Il conduttore che per cinque anni ha portato agli italiani il Festival di Sanremo ed è stato volto storico di Affari tuoi, adesso si ritrova ad affrontare una bufera non da poco.

L’annuncio del passaggio a Discovery aveva sconvolto gli italiani, anche perché la Rai aveva già perso Fabio Fazio lasciando in qualche modo il pubblico “orfano” del pre-serata della Rai.

Da Amadeus ci si sarebbe aspettati comunque grandi cose, invece è successo qualcosa che sembra abbastanza irreparabile dopo l’ultima stangata di Lucarelli.

Amadeus su Discovery

Come procede la carriera di Amadeus? Al momento non sembra che stia andando benissimo, considerando gli ultimi avvenimenti. Il conduttore è stato messo al timone di Chissà chi è, un gioco di identità misteriose che avrebbe dovuto conquistare il pubblico e invece non lo ha fatto. Amadeus infatti deve continuare a vedersela con Affari Tuoi e Stefano De Martino: il programma, anche se non è più sotto il suo comando, registra comunque gran parte dello share.

L’abbandono della tv di Stato non si è rivelata la scelta migliore per il conduttore, almeno a livello di ascolti, e adesso Amadeus deve anche confrontarsi con un messaggio bello pesante che lo mette di fronte ai suoi fallimenti. Chissà se riuscirà a riprendersi dopo l’ennesima stangata.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

I primi ascolti di Amadeus su Discovery, non sono stati proprio soddisfacenti, al contrario di quelli di Fazio che non hanno mai deluso, anche dopo il cambio. Gli italiani stanno commentando questo flop (almeno iniziale) da giorni, e a loro si è aggiunta anche Selvaggia Lucarelli che ha ricordato di aver previsto già tempo fa questo possibile fallimento. Su X la giornalista aveva scritto che “bisognerà capire se ad Amadeus converrà mollare la Rai”, sottolineando che il cambiamento avrebbe avuto dei rischi.

Ora, dopo questo rischio di flop, Lucarelli ha ripostato il suo tweet commentandolo con “Ama tu mi dovevi dare retta”, scherzando sul fatto che lei sapeva già di questo rischio. Ovviamente si tratta di un commento goliardico che vuole ironizzare su quel presentimento “oscuro” di qualche mese fa e molti utenti hanno effettivamente riconosciuto che la previsione era azzeccata. Amadeus ha comunque tempo per riprendersi e riconquistare il pubblico; forse il suo non è un flop, ma solo un inizio un po’ accidentato.