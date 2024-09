Amadeus, arrivato lo scontro diretto con Stefano De Martino: sono volate parole forti | Adesso è chiaro perché si odiano

Amadeus versus Stefano De Martino, il match dell’anno ha inizio e adesso sappiamo il motivo del loro astio. Fan attoniti.

Uno dei volti più noti e amati della televisione italiana ha traslocato e dalla Rai e passato alla Warner Bros. Discovery. Stiamo parlando di Amadeus, conduttore di punta che per diversi anni è riuscito ad attirare una grossa fetta di telespettatori italiani sui canali della rete di Viale Mazzini ma che adesso si sta preparando ad una nuova avventura.

Amadeus comincerà a breve il suo viaggio nella nuova rete del colosso americano Warner Bros. Discovery ma, prima di farlo, si è voluto togliere qualche dente andando a punzecchiare una sorta di sua versione 2.0 più giovane e ‘pimpante’. Sappiamo che Stefano De Martino ha preso il posto di Amadeus già diversi anni fa nella conduzione di STEP (Stesare Tutto È Possibile) ma la storia si è ripetuta.

Il primo lunedì di settembre, infatti, Rai 1 ha visto Affari Tuoi presentato proprio dal ballerino di Amici ma sembra che questa volta la sostituzione sia andata di traverso al ‘vecchio’ padrone di casa. Il palinsesto autunnale è ormai cominciato ma ci sono ancora diversi programmi che devono prendere il via.

Pochi giorni fa, Amadeus ha parlato dei suoi nuovi progetti con la Warner Bros. Discovery durante una conferenza all’Università Cattolica di Milano e abbiamo scoperto che da domenica 22 settembre comincerà l’erede dei Soliti Ignoti, che si chiamerà Chissà chi è, e sempre nello stesso giorno in prima serata ci sarà anche il programma musicale alternativo a Sanremo, ovvero Suzuki Music Party.

La stoccata contro Stefano De Martino

Pare proprio che il lavoro non mancherà ad Amadeus ma il conduttore ha ammesso che l’atmosfera che si era creata in Rai poco prima che se ne andasse l’ha ferito profondamente. Amadeus ha ammesso che durante la registrazione dell’ultima puntata di Affari Tuoi non era presente nessun dirigente Rai.

Il conduttore non è poi riuscito a trattenersi e a lanciato un paio di frecciatine contro il suo sostituto Stefano De Martino. Quando gli hanno chiesto se avesse visto le puntate di Affari Tuoi da lui condotte, Amadeus ha affermato di non averne visto nemmeno un minuto perché è come guardare la tua ex insieme al suo nuovo partner.

Guerra fredda tra i due conduttori

Si comprende benissimo che tra Amadeus e De Martino non c’è un rapporto amichevole e amorevole e il primo non ha perso occasione per punzecchiare il secondo durante la conferenza sopracitata. Oltre ad aver ammesso di non aver guardato nemmeno un minuto dei nuovi Affari Tuoi, Amadeus ha anche sottinteso il malcontento provocato proprio dalla prima puntata.

Come aveva fatto anche notare il popolo del web, durante la prima puntata di Affari Tuoi Stefano De Martino non ha ringraziato Amadeus per avergli passato il testimone della trasmissione e questo non è piaciuto a molti. L’ex presentatore della Rai ha infatti fatto notare di non aver ricevuto un grazie da parte di nessuno e ha ammesso che gli avrebbe fatto piacere sentirselo dire almeno dalla Rai. Tra i due è guerra fredda e vedremo se Stefano De Martino ribatterà in modo simile o resterà in silenzio.