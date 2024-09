Stefano De Martino, continuano le critiche dopo quello che ha detto in puntata: a rischio il programma se non raddrizza il tiro

Affari Tuoi rischia di perdere il suo nuovo conduttore, Stefano De Martino criticato per le sue parole. Si parte col botto.

La nuova edizione di Affari Tuoi è partita lo scorso 2 settembre e al timone vede un nuovo condottiero, ovvero Stefano De Martino. Il ballerino uscito da Amici di Maria De Filippi ne ha fatta di strada nel mondo dello spettacolo e in questi ultimi anni si è focalizzato sulla conduzione di programmi televisivi.

Questa nuova avventura iniziata da pochi giorni su Rai 1 è partita col botto e le polemiche provenienti dal mondo del web non si sono fatte attendere troppo. Molti utenti hanno criticato De Martino per come si è comportato durante il corso della prima puntata e si sa: le parole feriscono più della spada.

A quanto pare, l’atteggiamento di Stefano De Martino non è piaciuto a molti e subito il popolo del web si è scatenato con una pioggia di commenti al vetriolo pubblicati sulle varie pagine social. Insomma, un inizio col botto per il ballerino partenopeo che se non aggiusta il tiro potrebbe veder finire il suo nuovo progetto in largo anticipo.

Ma se le parole feriscono più della spada, sono le cose non dette a fare ancora più male e la polemica rivolta al nuovo presentatore di Affari Tuoi verte proprio sul silenzio. Molti utenti del web e telespettatori hanno notato una grave mancanza da parte di Stefano De Martino e subito hanno creato un diluvio di critiche velenose.

Tutti contro Stefano De Martino

Lo scorso 2 settembre l’attesa per vedere la nuova edizione di Affari Tuoi era alta e tutti erano sintonizzati su Rai 1 per vedere come Stefano De Martino se la sarebbe cavata. Dopo pochi minuti, però, già il malcontento aleggiava tra il pubblico da casa e subito il web è stato inondato da pesanti commenti rivolti al nuovo conduttore.

Praticamente tutti l’hanno rimproverato di non aver detto una parola riguardante l’ex presentatore di Affari Tuoi, vale a dire Amadeus. I commenti additano De Martino per non aver salutato il collega, anche con un semplice ‘Ciao Ama’, dal momento che il conduttore gli ha lasciato un’eredità piuttosto consistente.

L’epilogo dell’errore

Nonostante Stefano De Martino abbia iniziato la sua nuova avventura televisiva con il piede sbagliato, è stato in grado di chiudere la prima puntata in bellezza accontentando chi si è lamentato della sua grave mancanza iniziale. Infatti, quando alla fine mancavano solo due pacchi da aprire, De Martino ha detto il fatidico nome.

Erano rimasti solo i pacchi da 30.000 e 100.000 euro e Stefano De Martino ha pronunciato questa frase: “E come direbbe anche il buon Amadeus, soldi sicuri”. In un post su X, il giornalista Giuseppe Candela ha però sottolineato come il mancato saluto da parte di Stefano De Martino è stata comunque una mancanza di stile. Staremo a vedere come continuerà questa nuova edizione e se il pubblico apprezzerà lo sforzo di dover sostituire un conduttore molto amato.