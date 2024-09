Temptation Island, arriva la segnalazione: questa coppia ha mentito spudoratamente | Soffiata dall’amico di una vita

Nuovo scandalo a Temptation Island: una delle nuove coppie ha mentito. L’amico ha rivelato tutto, non c’è scampo.

Temptation Island deve ancora cominciare e già emergono i primi scandali: secondo un amico di una delle coppie, due persone stanno fingendo spudoratamente di stare insieme per farsi conoscere.

Manca pochissimo all’inizio della trasmissione: il prossimo 10 settembre torneremo sull’isola dei tentatori e delle tentatrici per vedere quali delle coppie “scoppieranno” e quali invece sono legate da un amore abbastanza forte.

Se le indiscrezioni sono vere, c’è già una coppia che sarebbe sull’orlo del baratro: il video sta facendo il giro del web proprio in questi giorni e si prevedono guai grossi.

Nel frattempo sono tutti in attesa di sapere cosa farà la redazione, se ha già scoperto l’inghippo e come deciderà di procedere. Il pubblico è rimasto senza parole.

Ricomincia Temptation Island

La scorsa edizione di Temptation Island ha ottenuto un successo clamoroso e il pubblico italiano non vedere l’ora di tornare sull’isola per vedere come si comporteranno le nuove coppie. Proprio in questi giorni la redazione sta presentando i concorrenti e ieri ha annunciato la sesta coppia, quella di Federica e Alfonso. Il loro video di presentazione ha già fatto il giro del web, video nel quale Federica ha stupito tutti rivelando che il suo fidanzato non le permette di fare nulla da sola o con le amiche.

Ma a far discutere adesso è un’altra coppia di concorrenti: un amico molto stretto del lui della coppia ha rivelato che è tutto finto e i due non stanno davvero insieme. Non è la prima volta che emergono delle accuse del genere nei confronti dei partecipanti, ma l’uomo ha spiegato la storia nei dettagli in un video e per i telespettatori non c’è dubbio che sia tutta una finzione.

La coppia finta

Anche quest’anno è uscita l’indiscrezione secondo cui una delle coppie non è davvero una coppia e sarebbe lì solo per farsi conoscere. Parliamo di Fabio e Sara, dalla Calabria: un vecchio amico di Fabio ha rivelato che i due in realtà non sarebbero una coppia fissa, semplicemente si sentono ogni tanto e fanno qualche uscita, ma nulla di più. L’amico del nuovo concorrente ha spiegato che era molto legato a Fabio, poi le loro strade si sono divise e i due non si parlano più.

L’uomo ha spiegato che questa estate ha visto Fabio frequentare diverse ragazze, spiegando quindi che Sara sarebbe una delle tante ragazze che ha conosciuto in discoteca per il suo lavoro di vocalist. L’amico ora spera che il video raggiunga Filippo e tutta la redazione per smascherare quella che secondo lui è una fregatura bella e buona e una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Al momento la coppia non ha risposto alle accuse e non ci sono notizie neanche dalla redazione.