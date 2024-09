Temptation Island, grave segnalazione sulla coppia: ‘sono totalmente finti’ e ci sono le prove | La produzione potrebbe eliminarli

La versione invernale di Temptation Island ha già qualche problema di coppia e questa potrebbe essere esclusa.

Il palinsesto autunnale sarà ricco di novità e reality show e finalmente la versione Winter di Temptation Island andrà in onda da settembre su Canale 5. Nonostante non sia ancora iniziata, ci sono diverse indiscrezioni su una coppia in particolare che potrebbe addirittura essere esclusa dal programma.

Questa coppia è coinvolta in fatti molto gravi e le segnalazioni su di essa sono numerose e palesi. Gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Deianira Marzano hanno messo qualche pulce nelle orecchie dei fan della trasmissione, pulci che molto probabilmente risulteranno essere delle vere realtà.

Dopo queste segnalazioni che stanno circolando sul web, la coppia in questione potrebbe subire pesanti conseguenze, prima tra tutte l’esclusione da Temptation Island. Le indiscrezioni che stanno infiammando il popolo del web e gli appassionati dello show riguardano la prima coppia che dovrebbe sbarcare in Sardegna.

Stiamo parlando di Diandra e Valerio, una coppia da sette anni e mezzo che convive da sempre ma che pare nasconda alcuni segreti compromettenti. La prima indiscrezione su questa coppia riguarda Diandra ed è stata fatta da Alessandro Rosica che afferma che la giovane donna sarebbe amica di Manuela Arcuri. Questo perché Diandra possiede un locale nella zona Prati di Roma e la Arcuri avrebbe festeggiato lì il suo compleanno.

L’indiscrezione su Valerio

Se l’indiscrezione su Diandra è di livello 1, quella su Valerio è di livello 100 e questo significherebbe che i due sono totalmente finti. Questa segnalazione è stata trattata da Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio su Instagram da un’utente che ha chiesto di restare anonima e ha rivelato segreti scottanti. Valerio sarebbe l’ex fidanzato di questa utente anonima e sarebbe stato accusato più volte di tradimento.

Nel video di presentazione al programma, i due hanno attirato l’attenzione per i loro litigi e a scrivere a Temptation Island è stata Diandra. La giovane sostiene che lui l’ha mesa davanti ad una dura scelta e ora lei è costretta a prenderne una il prima possibile o la loro storia potrebbe finire definitivamente.

La scelta di Diandra

Valerio è un dipendente statale e Diandra una veterinaria e imprenditrice. Lui vorrebbe che lei lasciasse Roma e il suo lavoro per trasferirsi a Brindisi e vivere con lui e la sua famiglia. Valerio afferma che è sufficiente poco per stare insieme, mentre Diandra non vuole rinunciare agli agi che si è guadagnata.

Inoltre, la giovane donna afferma che nemmeno lui sarebbe davvero disposto a mollare tutto e vivere con poco perché apprezza le feste in barca organizzate da lei. Diandra si dice convinta di non desistere e Valerio sta aspettando che lei gli dica che si trasferisce. Scopriremo come andrà a finire tra questa prima coppia di Temptation Island Winter edition.