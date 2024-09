Uomini e Donne, anticipazioni da svenire: si presenta in studio ma non lo vuole nessuno | Maria ha sbagliato tutto

Uomini e Donne: inizia la nuova stagione con colpi di scena e polemiche. In studio un soggetto “odiato” e Maria perde consensi.

Il 28 agosto si è tenuta la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, il popolare dating show italiano condotto da Maria De Filippi. Come ogni anno, l’attesa per l’inizio del programma è stata altissima, e le anticipazioni rivelano che questa stagione promette di essere particolarmente scoppiettante.

Durante la registrazione, sono stati svelati i primi tronisti del Trono Classico, ma la scelta di uno di loro ha già sollevato non poche polemiche. Michele Longobardi, uno dei nuovi protagonisti, non è stato accolto con favore dal pubblico, portando molti a chiedersi se Maria De Filippi abbia fatto la scelta giusta.

La nuova stagione di Uomini e Donne non poteva iniziare senza il ritorno di alcune figure storiche del programma. Tra i protagonisti del Trono Over, ritroviamo Armando Incarnato e Gemma Galgani, due volti noti e sempre al centro dell’attenzione. Armando Incarnato è tornato in studio, già coinvolto in nuove liti, mantenendo intatta la sua reputazione di personaggio controverso e spesso divisivo.

Gemma Galgani, invece, è apparsa con lo spirito combattivo di sempre dimostrando ancora una volta di essere una delle protagoniste indiscusse del programma. Un altro ritorno degno di nota è quello di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. Nonostante l’assenza di Ida in questa prima registrazione, sembra che Mario sia intenzionato a rimanere nel parterre del Trono Over, aprendo la strada a possibili nuove dinamiche e intrecci amorosi.

Il Trono Classico: polemiche su Michele Longobardi

La vera sorpresa della prima registrazione, tuttavia, è stata la presentazione dei nuovi tronisti del Trono Classico. Tra loro spiccano i nomi di Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. Tuttavia, è stato Michele a catalizzare l’attenzione e, purtroppo per lui, non in maniera positiva. Michele Longobardi, 28 anni, originario di Castellammare di Stabia, vive con il padre e lavora nella pubblica amministrazione. La sua storia personale, segnata dalla separazione dei genitori quando aveva solo 7 anni, lo ha reso un giovane uomo sensibile, almeno a detta sua. Ma il suo passato a Uomini e Donne ha sollevato più di un dubbio tra i fan del programma.

Michele era già apparso nella scorsa stagione come corteggiatore di Manuela Carriero. La sua esperienza, però, si è conclusa con l’abbandono del programma e con una mancata scelta di Manuela, la quale si era davvero infatuata del bel Michele. Quel corteggiamento altalenante e senza esito ha fatto sorgere il sospetto che Michele sia più interessato alla visibilità televisiva che a trovare realmente l’amore. La decisione di Maria De Filippi di dargli un’altra chance come tronista ha generato un’ondata di critiche sul web, con molti che dubitano della sua sincerità e della capacità di prendere una decisione autentica.

Le reazioni del pubblico e l’attesa per i prossimi sviluppi

La notizia della partecipazione di Michele Longobardi come tronista non è stata accolta bene dal pubblico. Numerosi utenti sui social media hanno espresso il loro disappunto, accusandolo di essere, in poche parole, un “arrivista” e mettendo in discussione il giudizio di Maria De Filippi. Le premesse, dunque, sembrano essere quelle di una stagione all’insegna delle polemiche e dei colpi di scena.

Nonostante le critiche, però, è innegabile che l’attesa per le prossime puntate di Uomini e Donne sia alle stelle. Le discussioni online non fanno che aumentare la curiosità e l’interesse per il programma, garantendo un inizio di stagione con ascolti importanti e, probabilmente, continui dibattiti sui social tra i fan.