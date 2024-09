Uomini e Donne, nuova registrazione col botto: altra pesantissima litigata in studio | Si va oltre con le parole

Nuova edizione, stessa dinamica: Uomini e Donne parte a raffica e c’è già stata una prima litigata incontenibile. Volano stracci.

Il dating show più popolare ed amato di Canale 5 sta per ripartite e questa nuova edizione di Uomini e Donne si prospetta essere intrigante ed interessante almeno come quelle precedenti. Le registrazioni delle prime puntate sono già cominciate ma il programma condotto da Maria De Filippi potrebbe subire un ritardo sulla programmazione.

Sappiamo bene come i protagonisti di U&D sono difficili da tenere a bada perché si fanno trascinare e travolgere dalle loro emozioni. Infatti, non mancano di certo le liti che possono finire anche con un epilogo a dir poco sorprendente. Durante il corso di una registrazione, è scoppiata una forte litigata tra due partecipanti molto seguiti dal pubblico.

In studio è esploso il caos e la padrona di casa si è vista costretta a contenere il danno, altrimenti sarebbe finita peggio e il programma avrebbe potuto subire la cancellazione. Invece, Uomini e Donne è stato posticipato ad una settimana dopo la data presunta di inizio. U&D sarebbe dovuto partire dal 9 settembre ma adesso comincerà il 16 (sempre che non succeda nient’altro nel frattempo).

In molti si sono chiesti come mai la programmazione di Uomini e Donne è stata posticipata e c’è chi credeva fosse stato per colpa della pesante litigata scoppiata durante le registrazioni di una delle prime puntate. La verità è ben diversa: Mediaset ha voluto dare la precedenza alla soap opera turca My Home My Destiny facendo slittare di una settimana l’inizio del dating show della De Filippi.

U&D, la litigata

La nuova edizione di Uomini e Donne vedrà nuovi tronisti ma anche ‘vecchie leve’ che accenderanno le discussioni in studio e terranno i telespettatori incollati al piccolo schermo. Un assaggio di quello che ci aspetta nei nuovi episodi lo abbiamo già avuto durante la registrazione di una delle prime puntate che andranno in onda da metà settembre in poi.

I protagonisti della furiosa lite sono Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza e ad aver divulgato tale indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni attraverso un suo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Secondo quanto riportato da Pugnaloni, sarebbe stato Armando ad ‘attaccare’ per primo Alessandro accusandolo di aver fatto un brutto errore.

Armando versus Alessandro

Durante la registrazione, in studio sono arrivati Alessandro e Roberta Di Padua dimostrando come la loro relazione stia procedendo a gonfie vele anche grazie al coinvolgimento del figlio di lei. Infatti l’uomo lo ha conosciuto ed è stato accettato, così la coppia sta anche pensando di crearsi un futuro insieme che comprende anche un loro figlio in comune.

All’improvviso, Armando addita Alessandro accusandolo di non essersi comportato bene con Ida Platano (sua amica) e dichiarando che se ci fosse stato lui l’anno scorso, Alessandro avrebbe fatto una pessima figura (anche se secondo Armando l’ha fatto ugualmente da solo). Questa discussione poteva finire nel peggiore dei modi ma per fortuna i due uomini non hanno esagerato e tutto è stato contenuto entro i limiti concessi. Tuttavia se questo è solo l’inizio di Uomini e Donne, è meglio prepararsi per ogni evenienza.