Uomini e donne, Maria De Filippi si becca un No secco: se ne deve andare dallo studio | Che vergogna

Quel “No” a Maria De Filippi fa davvero male: Uomini e Donne non sarà più lo stesso. Lo scandalo ha scosso il pubblico.

Ormai ci siamo quasi: lunedì 23 settembre Uomini e Donne tornerà nel pomeriggio di Canale 5 per far conoscere al pubblico nuovi tronisti e troniste coi loro pretendenti, e con essi nuove storie.

Il programma però rischia di non essere più lo stesso: ciò che è accaduto a Maria De Filippi sta cambiando le sorti della trasmissione. Dopo un “No” secco, proprio questo volto insostituibile ha dovuto lasciare lo studio.

Il pubblico è rimasto di sasso di fronte a questa reazione e si sta chiedendo perché si è giunti a tanto. Ma il passato non si può cancellare e purtroppo se si è arrivati a questo punto un motivo c’è.

Difficile che le cose si risolveranno in questi ultimi giorni: ormai quel che è successo è successo. Prepariamoci a salutare questa persona perché non la vedremo più dopo ciò che ha fatto.

Anticipazioni Uomini e Donne

La prima settimana di Uomini e Donne si prospetta già ricca di sorprese: Martina, già nota per aver partecipato a Temptation Island che ha decretato la fine della sua relazione con Raul, sarà la nuova tronista. Dopo aver detto addio al suo fidanzato, è pronta a conoscere nuove persone e per farlo ha scelto di andare nel dating show più conosciuto e seguito d’Italia.

Nel frattempo Armando continuerà a scagliarsi contro Aurora, ma il pubblico spera che la situazione finalmente si calmi un po’. Troveremo anche la nuova tronista Francesca Sorrentino e persino Mario Cusitore, una vecchia conoscenza che non sta proprio simpatica a tutti. Proprio lui proverà a farsi avanti con Cristina. Ma non siete ancora pronti a sapere lo scoop più sconvolgente.

Il “no” a Maria De Filippi

Uomini e Donne deve ancora cominciare e sappiamo già che ci sarà un importante “no” in studio: Ida Platano infatti ha deciso di tornare da Maria De Filippi solo per raccontare la sua esperienza nel programma, ma non sarà più una delle troniste over. La scelta è arrivata dopo le numerose delusioni della donna che alla fine ha deciso di abbandonare il trono. Sarà un nuovo inizio per lei? Sicuramente lo sarà per il pubblico che era abituato a vedere il suo volto in studio e ora invece conoscerà nuove facce.

Ida ha scelto di cercare l’amore al di fuori del programma e non ha più intenzione di dare possibilità a Mario Cusitore. Una storia tormentata la loro che si è conclusa con l’allontanamento della donna. Ora per lei inizia un nuovo capitolo e, anche se sarà strano non vederla più sul trono, il pubblico le augura il meglio dalla vita. Sicuramente non mancheranno le occasioni per ripresentarsi in trasmissione, ma eventualmente solo come ospite. Tra pochi giorni inizierà un Uomini e Donne tutto nuovo, su questo non c’è dubbio.