Ti ricordi Alessia Messina di Uomini e Donne? Quello che le è successo è devastante: non sembra più nemmeno lei

Vi ricordate Alessia Messina? Dopo 10 anni da Uomini e Donne è irriconoscibile, da paura. Il cambiamento è stato tremendo.

Qualcuno si ricorderà di Alessia Messina di Uomini e Donne, ma per chi ha la memoria corta parliamo di una ex corteggiatrice del programma che ha partecipato anche a Temptation Island.

Messina aveva partecipato all’edizione del 2015 della trasmissione per corteggiare Amedeo Andreozzi, il quale alla fine aveva scelto proprio lei come compagna di vita.

Purtroppo la relazione, pur sembrando indistruttibile, alla fine si è conclusa pochi mesi dopo l’idillio a causa dei litigi tra i due. Alessia comunque ha continuato a mostrare la sua vita sui social, attirando migliaia di follower che la seguono tutt’oggi.

I fan dell’influencer sono ora molto preoccupati perché l’ex corteggiatrice è praticamente irriconoscibile. Molti si stanno chiedendo cosa le sia successo perché oggi sembra un’altra persona.

Alessia Messina

Alessia Messina aveva colpito molto positivamente i telespettatori di Uomini e Donne e infatti molti le sono rimasti “fedeli” e hanno deciso di seguirla sui social per scoprire un po’ di più sulla sua vita privata. Da quando quasi 10 anni fa ha partecipato al programma, Messina è subito entrata nel cuore degli appassionati di Uomini e Donne per la sua spontaneità e la sua dolcezza. Tutti si sono trovati d’accordo nel dire che era lei la scelta migliore per Amedeo e hanno sperato fino all’ultimo che la loro fosse solo una crisi passeggera. Purtroppo però non è stato così.

Messina nel 2020 aveva avuto una relazione con Mario Balotelli, anch’essa però durata molto poco. Sui social non ha mai smesso di documentare la propria vita e per questo motivo tutti si sono accorti dell’incredibile cambiamento che ha fatto. Molti si sono dispiaciuti di come è diventata perché è praticamente irriconoscibile e i bei tratti che aveva prima non ci sono più. La vecchia Alessia Messina non esiste più: adesso c’è un’altra persona.

Un cambiamento incredibile

Se fate un giro sul profilo dell’ex corteggiatrice vi accorgete subito di quanto il cambiamento sia stato epocale. Messina si è sottoposta a molte sedute di chirurgia estetica a giudicare dalle foto che ha condiviso, diventando praticamente irriconoscibile. I suoi fan si sono detti molto delusi da questo cambiamento perché la donna era bellissima prima e non le serviva sottoporsi a quegli interventi.

Alessia però ha preso la sua scelta e ora si sente evidentemente più sicura nel suo corpo. Il suo profilo Instagram è ricco di viaggi ed esperienze e i fan continuano a volerle bene come all’inizio, anche se sono rimasti con un po’ di amaro in bocca. La trasformazione è davvero incredibile e anche chi non la seguiva è rimasto spiazzato. I fan sperano almeno che la donna si senta meglio in questi nuovi panni.