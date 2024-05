Kate Middleton, “La chemioterapia l’ha resa irriconoscibile”: drammatici effetti collaterali riportati | Si teme il peggio in queste ore

Arrivano notizie allarmanti su Kate Middleton, fonti interne dicono che gli effetti della chemioterapia siano devastanti su di lei.

La Royal Family ha iniziato questo 2024 nel peggiore dei modi, venendo a scoprire che due membri reali fondamentali soffrono di cancro: il Re Carlo III e la Principessa Kate Middleton. A gennaio scorso, infatti, sono venute fuori le prime indiscrezioni in merito ai loro problemi di salute ma mentre già da qualche settimana il Re è stato visto adempiere ai suoi doveri, della Principessa non c’è traccia.

A marzo scorso, la Principessa del Galles aveva fatto un videomessaggio dove comunicava al mondo intero di soffrire di cancro e di aver iniziato la chemioterapia per cercare di combatterlo ma dopo quell’annuncio le notizie sono diventate sempre più rade e, soprattutto, la Middleton non partecipa più agli eventi pubblici da diversi mesi ormai.

Se Re Carlo III sta cercando di condurre una vita reale ‘normale’ partecipando a quanti più eventi pubblici possibile, la Principessa Kate non riesce ancora a farlo e la sua equipe di medici ha affermato che dovrà rimandare tutti i suoi impegni fino a quando non riterranno opportuna la sua ripartenza.

In queste ore, l’apprensione per la moglie del Principe William è aumentata a dismisura a causa di numerose tremende indiscrezioni riguardanti la salute fisica della Principessa. Secondo alcuni tabloid inglesi e mondiali, la chemioterapia l’ha resa irriconoscibile e i suoi effetti la stanno distruggendo fisicamente.

Grande paura

Stando a quanto riportato dal Messaggero, Kate Middleton soffrirebbe di nausea ogni giorno, sarebbe molto provata e stanca e starebbe perdendo i capelli a ciocche. Non solo, il peso della Principessa sarebbe calato di ben 15 chilogrammi. Un duro colpo per i sudditi inglesi e il resto del mondo che restano con il fiato sospeso da ormai quattro mesi per scoprire come sta la Principessa.

Dal momento che Kate è sempre stata una donna snella, filiforme e con una corporatura molto esile, la perdita di 15 chili andrebbe a ledere tremendamente il suo aspetto fisico e la sua salute tanto da renderla irriconoscibile a tutti. L’angoscia per il futuro della Principessa del Galles è sempre più forte e i medici sostengono che tutto è partito da un’infezione da papillomavirus umano (HPV).

La posizione del Principe William

Malgrado la delicata situazione sanitaria della Principessa, i giornali, i cittadini inglesi e il resto del mondo hanno apprezzato il coraggio di Kate nel rivelare il suo stato di salute sebbene fosse così aggravato e privato. Così facendo, la Middleton ha esortato alla prevenzione e ha dissuaso la negligenza di molte persone che trascurano la loro salute.

Il Principe William si trova in una posizione molto difficile perché deve riuscire a conciliare la vita privata e quella lavorativa, cercando di passare quanto più tempo possibile con la sua adorata moglie. Non è da escludere che il Principe del Galles possa temere per la vita di Kate e vorrebbe trascorre più tempo con lei e i loro tre figli piuttosto che adempiere agli innumerevoli impegni pubblici.