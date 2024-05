Paolo Bonolis, schiaffo in piena faccia a Sonia: altro che separazione consensuale | Adesso lo ha finalmente confessato

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sembravano essersi lasciati di comune accordo, ma adesso lui non ha più potuto tacere la verità.

Una delle coppie scoppiate che sono state più amate nel panorama dello spettacolo italiano è quella formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 22 anni di matrimonio e tre figli, la separazione è piombata anche sulle loro teste. La notizia circola ormai da diverso tempo ma entrambi hanno sempre affermato di aver preso questa decisione di comune accordo.

Tuttavia, in un’intervista del 2023 fatta da Mario Manca, giornalista di Vanity Fair, è venuta a galla l’amara verità svelata da Bonolis stesso. Il conduttore di Avanti un Altro ha confessato a denti stretti di non essere stato lui l’artefice della separazione e che ha soltanto acconsentito al volere della Bruganelli.

Nelle risposte di Paolo Bonolis si può leggere tra le righe tutta la sua amarezza nell’essere stato costretto ad interrompere una relazione che stava curando da decenni ormai e che lui non avrebbe mai voluto finire. Tuttavia, Bonolis è un uomo intelligente, garbato e rispettoso delle volontà altrui e rendendosi conto che sua moglie non era più felice di stare con lui ha acconsentito di lasciarla andare.

Nell’intervista si nota come Sonia parli relativamente poco e di come Paolo sia profondamente ferito nell’avere scoperto che gli obiettivi della donna con la quale aveva deciso di passare il resto della sua vita non erano più uguali ai suoi. Guardandola negli occhi soltanto per pochi istanti durante tutto il corso dell’intervista, Bonolis ha svelato la verità sulla solo separazione.

La confessione di Paolo Bonolis

Dopo che per diverso tempo tutti noi avevamo creduto che la Bruganelli e Bonolis si fossero separati in modo consensuale, il presentatore di Ciao Darwin non è più stato in grado di tacere e ha vomitato tutta la verità. Con parole garbate e con un italiano forbito ed impeccabile, Bonolis ha dichiarato di essere stato lasciato da Sonia e di essersi sentito costretto ad acconsentire alla loro separazione.

Dopo che la Bruganelli aveva confessato a Bonolis di stare conducendo una vita non più a lei gradita, l’uomo ha permesso alla donna che ha sposato di cambiare vita e di separarsi da lui. Il conduttore avrà preso alla lettera il modo di dire ‘se la ami, la lascerai andare’ e così ha fatto: lui non avrebbe mai voluto lasciare Sonia ma se era un suo desiderio, allora Paolo non ha potuto fare altro che acconsentire.

Lo schiaffo in faccia

Per tutta la durata dell’intervista, poco meno di mezz’ora, Sonia Bruganelli non ha fatto altro che beccarsi schiaffi morali in piena faccia. Questo perché Bonolis ha finalmente deciso di rompere il silenzio, o meglio, le bugie in merito alla loro separazione e di mettere l’accento su un unico fatto: lui non avrebbe mai voluto lasciarla.

Il matrimonio tra Paolo Bonolis e la Bruganelli è finito dopo ben 22 anni solo perché la donna ha confessato all’uomo che non si sentiva più a suo agio e felice con la vita che stava conducendo. Essendo rispettoso e intelligente, Paolo ha deciso che era inutile continuare un rapporto ormai spezzato e ha acconsentito alla separazione. Come si può leggere dai commenti sui social, il comportamento di Bonolis è un esempio per tutti e in molti credono che Sonia non riuscirà più a trovare un uomo tanto degno, rispettoso, intelligente e altruista come Paolo Bonolis.