Maria De Filippi, esce la verità sulla clamorosa rottura con Giulia Stabile: il dettaglio celato viene alla luce | Rimasta molto segnata

Viene fuori la verità sull’eclatante rottura tra Maria De Filippi e la ballerina Giulia Stabile, l’indiscrezione e quel dettaglio celato.

Maria De Filippi è nota al pubblico italiano per la sua inesauribile pazienza (o quasi). Sono davvero pochissimi i casi in cui la Queen Mary di Canale 5 ha perso le staffe con un suo concorrente di un programma o con un suo collega. La rottura tra la De Filippi e Giulia Stabile ha sconvolto molti loro fan e adesso salta fuori la verità.

Giulia Stabile è una delle tante ballerine talentuose che sono uscite fuori da Amici e adesso si stava facendo conoscere da una fetta più ampia di pubblico italiano grazie alla conduzione di Tu Sì Que Vales, trasmissione in onda su Canale 5 dove diversi tipi di talenti di propongono ai giudici in studio.

Tuttavia, diverse indiscrezioni uscite in questi giorni fanno credere che potremmo non rivedere più la Stabile a Tu Sì Que Vales e la motivazione sarebbe davvero clamorosa. Maria De Filippi avrebbe escluso Giulia Stabile dal cast del programma di Canale 5 per un motivo pazzesco che ha lasciato a bocca aperta i fan della giovane ballerina.

Vedere la De Filippi prendere una decisione di questa portata ha sconvolto i telespettatori italiani e i commenti sul web non sono di certo mancati. Nessuno si sarebbe mai aspettato di venire a sapere che il rapporto tra la Stabile e la De Filippi subisse una separazione tale da non far venire più in scena la ballerina.

La verità della rottura

Secondo le fonti dei più informati in merito a questa questione, Giulia Stabile avrebbe raccontato a Di Più TV che in questo periodo della sua vita vorrebbe concentrarsi unicamente sulla danza. Infatti, la ballerina starebbe lavorando ad un progetto piuttosto impegnativo che desidererebbe portare a teatro.

Venendo a sapere di queste sue presunte dichiarazioni, Maria De Filippi avrebbe preso la decisione di sostituire Giulia Stabile con un’altra Giulia molto nota nel piccolo schermo e sui social media. La sostituzione dovrebbe avere successo, dato che quest’altra Giulia ha già condotto diversi programmi tv.

L’altra Giulia

La Giulia che potrebbe prendere il posto della Stabile ha condotto Love Island su Discovery e Call of Beauty e Amore alla prova su Real Time. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, influencer ed ex corteggiatrice nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne molto seguita ed amata da tanti fan.

Dal momento che la De Lellis ha esperienza di conduzione ed è rimasta in buoni rapporti con Maria De Filippi, quest’ultima avrebbe pensato a lei come sostituti di Giulia Stabile. Un nuovo inizio per entrambe le Giulie, dato che la Stabile è rimasta molto segnata dalla rottura con Sangiovanni e la De Lellis da quella con Carlo Gussalli Beretta. Nuovi sbocchi lavorativi aiuterebbero queste due Giulie a superare un momento buio di vita privata.