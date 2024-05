Alessia Merz, era una delle ragazze più belle della tv: se la vedi adesso non la riconosci | Ma cosa le è successo?

Alessia Merz è ricordata per essere stata una delle più belle ragazze della tv, star di Non è la Rai e non solo, se la vedi ora non ci credi.

Tra le tante giovani donne del mondo dello spettacolo, anche per Alessia Merz il trampolino di lancio per la carriera in televisione è stato il programma di Gianni Boncompagni, ovvero Non è la Rai. In questa trasmissione, molte giovane ragazze sono diventate poi famose showgirl, conduttrici e attrici nel panorama italiano del piccolo e grande schermo.

Dopo l’esordio e il decollo di carriere degli anni’90, la Merz ha cominciato a sparire dalle scene pubbliche intorno al primo decennio degli anni 2000. Dopo il boom di successo grazie a Non è la Rai, Alessia è stata la velina mora nel ben noto tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, assieme alla collega Cristina Quaranta nei panni della velina bionda.

Tuttavia, dopo i suoi due programmi di punta, ovvero Non è la Rai e Striscia la notizia, la visibilità e gli inviti ad altri programmi tv sono diventati sempre più rari per la Merz. Adesso è fuori dal mondo dello spettacolo da diversi anni ed è praticamente irriconoscibile. La lontananza dallo show business l’ha cambiata drasticamente e nessuno si sarebbe mai immaginato che sarebbe finita così.

Alessia Merz, una delle ragazzine più belle di Non è la Rai, adesso conduce una vita del tutto opposta al suo passato e a guardarla non sembra più nemmeno lei. In molti si sono chiesti cosa le sia successo e perché in questi decenni non si è fatta mai vedere in tv se non per dei rarissimi inviti ad alcune trasmissioni.

Alessia Merz, sparita dalle scene

In un’intervista del 2023 concessa al Corriere della Sera, la Merz ha svelato il motivo per il quale non è più apparsa nel piccolo o grande schermo con la frequenza degli anni ’90, il suo periodo di maggior rilievo. La donna ha rivelato che dopo aver detto qualche no per alcune proposte tv, hanno smesso di chiamarla definitivamente.

Tutto è successo in modo graduale ma irremovibile e adesso Alessia Merz non ha più la possibilità di realizzare il suo sogno che tiene stretto a sé da sempre. Si tratta del desiderio di diventare conduttrice e attrice ma dietro al suo abbandono di questo sogno c’è una ragione più che valida. Una ragione che i suoi fan non si aspettavano di certo da parte sua.

Che fine ha fatto Alessia Merz

Dopo il primo decennio degli anni 2000, le apparizioni in tv della Merz sono diventate sempre meno frequenti per poi ridursi a zero. In una recente intervista nel programma condotto da Caterina Balivo, La volta buona, Alessia ha svelato il motivo per il quale è sparita dalle scene sottolineando che è stata una sua decisione. La verità è che la donna, una volta diventata mamma dei suoi due figli, non è più riuscita a far coesistere sia la sua vita professionale che quella privata.

Così, Alessia Merz ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente al marito e ai loro figli. Una decisione coraggiosa ma che non ci si aspettava da una donna forte come lei. In molti hanno creduto che sarebbe stata in grado di riuscire a essere sia mamma che donna dello spettacolo ma purtroppo non è una novità che una donna rinunci alla carriera per la famiglia. Tuttavia, la Merz ha dato un barlume di speranza e potrebbe ritornare in tv, dato che i suoi figli sono ormai più che adolescenti.