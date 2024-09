Fedez, carriera finita dopo la brutta figura: già presi accordi per cambiare lavoro | Confermata la telefonata

Dopo la gigantesca cilecca durante il suo ultimo concerto, Fedez può dire addio al microfono per dedicarsi ad un nuovo lavoro.

Il periodo nero di Fedez non vuole proprio finire e dopo le numerose peripezie che ha dovuto affrontare da quando è scoppiato il caso del Pandoro Gate lo scorso dicembre fino alla separazione definitiva dalla sua ex moglie Chiara Ferragni, adesso il rapper deve fare i conti anche con la sua carriera.

Come ogni cantante che si rispetti, Fedez è stato impegnato per la stagione estiva in svariati concerti sparsi per la penisola ma l’ultimo gli è stato fatale. Lo scorso 7 settembre il rapper ha offerto la sua ultima esibizione in Sicilia, a Terranova, dove ha commesso un errore inimmaginabile che ha lasciato tutti senza parole (almeno per i primi minuti).

Durante questo suo ultimo concerto, che forse potrebbe essere davvero l’ultimo della sua intera carriera, Fedez ha fatto una figuraccia che è diventata virale in pochissimo tempo. Nel giro di pochi minuti, il video che mostra il rapper stonare durante il brano Sexy Shop ha fatto il giro del web e i commenti non si sono fatti attendere.

Il rapper ha steccato mentre cantava il suo ultimo brano e gli utenti del web non hanno perso tempo a evidenziare tale mancanza. Sui profili social si possono leggere svariati commenti che sottintendono quanto l’Auto-Tune sia di vitale importanza per certi cantanti e, infatti, la stonatura di Fedez sarebbe derivata da una regolazione sbagliata di tale strumento.

Cambio di rotta

Proprio a causa di questo fatale errore, la carriera musicale di Fedez potrebbe essere definitivamente finita e il rapper si sta guardando intorno per cercare altri possibili lavori da fare. Dopo l’enorme cilecca, Fedez avrebbe virato verso il mondo del calcio per intraprendere una nuova carriera del tutto diversa.

Stando a quanto si vocifera in giro in questi ultimi giorni e secondo quanto riportato da diversi siti sportivi come, ad esempio, Calciomercato.com, il rapper milanese potrebbe investire il suo tempo nel mondo calcistico. Nel dettaglio, Fedez potrebbe ricoprire il ruolo di presidente di una squadra della Kings League Italia.

Nuova vita

La Kings League è un campionato di calcio a sette di Barcellona fondato nel 2022 che unisce il mondo dello sport e quello dell’intrattenimento. La Kings League è stata fondata dall’ex giocatore del Barcellona Gerard Piquè e adesso Fedez potrebbe far parte di questo nuovo ma già molto noto progetto.

La fatidica telefonata avrebbe confermato i rumor recenti e, quindi, il rapper potrebbe appendere al chiodo il suo microfono per qualche tempo e dedicarsi al mondo del calcio. Staremo a vedere come andrà la nuova avventura di Fedez in questa esperienza calcistica mai provata prima e come i suoi fan prenderanno questo cambio di rotta repentino seppur temporaneo.