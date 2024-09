Elisabetta Gregoraci, la scoperta del tumore dopo la visita: tremendo male entrato nella sua vita | Paura di morire

Ore decisamente buie per Elisabetta Gregoraci che vede la sua vita travolta da una bruttissima notizia. Fan in ansia.

Pensando ad una delle soubrette più famose ed apprezzate della televisione italiana, non può non venire in mente il nome di Elisabetta Gregoraci. La sua vita professionale è una giostra di successi e soddisfazioni ma questa sua vita piena zeppa di impegni e gioie lavorative è stata violentemente arrestata dopo una semplice visita in ospedale.

Da pochissimo tempo, i fan della Gregoraci hanno appreso che la conduttrice è ricoverata in ospedale per degli ulteriori controlli. Elisabetta ha postato una foto sul suo profilo social di Instagram che la mostra con una flebo al braccio. Immediatamente è scoppiato il panico tra i fan della donna, che l’hanno subito inondata di messaggi preoccupati e pieni di domande.

Adesso in molti si stanno chiedendo che cosa è capitato alla Gregoraci per farla tornare nuovamente in ospedale perché, come detto dalla diretta interessata, era stata già ricoverata poco tempo prima ma adesso è dovuta tornare per ulteriori controlli. Questo andirivieni dall’ospedale ha messo in forte apprensione i fan della conduttrice, che vorrebbero sapere come sta.

Elisabetta Gregoraci ne ha passate tante in questo ultimo anno e adesso la stoccata finale è arrivata proprio nel momento meno adatto di tutti. Lo scorso 19 marzo il suo ex marito, l’imprenditore Flavio Briatore, ha subito un intervento al cuore per via di un tumore proprio in quel muscolo cardiaco tanto importante.

La scoperta del tumore

Soltanto qualche mese fa ha dovuto subire una doccia davvero fredda: scoprire che il padre di tuo figlio ha un tumore al cuore avrebbe devastato chiunque ma Elisabetta Gregoraci è sempre stata una donna forte e, dopo essersi ripresa dallo shock iniziale, ha deciso di stare accanto al padre del suo unico figlio per supportarlo il più possibile. La stessa ha raccontato come quei momenti siano stati terribilmente dolorosi e pieni di paura, adesso che Flavio Briatore è tornato a stare meglio, un altro brutto colpo l’ha presa in pieno.

Dopo l’esperienza orribile di vedere un suo caro in una delle condizioni cliniche peggiori, adesso la Gregoraci deve fare i conti con il suo fisico che le chiede il conto. Ed è anche bello salato. La conduttrice ha postato una foto su Instagram che mostra la flebo del suo braccio con una didascalia dove dichiara che dopo un primo ricovero in ospedale, ha avuto bisogno del secondo.

Una lontananza sofferta

Le cause di questi improvvisi ricoveri ospedalieri non sono ancora note, ma stando a quanto scritto da Elisabetta Gregoraci come didascalia del suo post non sarebbe nulla di grave. Si tratterrebbe soltanto del suo corpo che avrebbe bisogno di un attimo di pausa. D’altronde, lo sappiamo come la donna sia molto impegnata in questo periodo, sia professionalmente che privatamente. Verso la fine di settembre, in seconda serata su Rai 2, andrà in onda un nuovo programma presentato proprio dalla Gregoraci ed intitolato Questione di stile.

Inoltre Elisabetta ha dovuto dare un arrivederci temporaneo ma comunque duraturo ad una persona a lei molto cara. Suo figlio Nathan Falco è partito per la Svizzera per studiare in collegio e mamma Gregoraci ne sente già terribilmente la mancanza. Probabilmente gli improvvisi ricoveri ospedalieri sono stati dovuti ad uno stress eccessivo tra i vari impegni lavorativi e le forti emozioni per lasciar andare suo figlio quattordicenne lontano da casa, ma di sicuro Elisabetta Gregoraci saprà come riprendersi al meglio.