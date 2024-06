Elisabetta Gregoraci, il tumore entrato nella sua vita: “Non è facile con un figlio…” | Nathan non trattiene le lacrime

Il racconto di una donna coraggiosa, Elisabetta Gregoraci e il tremendo tumore entrato nella sua vita, con un figlio non è facile…

Una delle showgirl e presentatrici più apprezzate dal pubblico italiano è senza dubbio Elisabetta Gregoraci, una donna che ha sempre dimostrato la sua risolutezza e forza d’animo e che in questo ultimo periodo ha dovuto attingere a delle riserve extra per riuscire ad andare avanti. Sabato 1° giugno Verissimo racconta le interviste più emozionante della stagione e tra queste c’è anche quella della Gregoraci.

Per l’occasione Elisabetta non è sola perché accompagnata dall’uomo più importante della sua vita, ovvero il figlio Nathan Falco. Sebbene abbia compiuto 14 anni da poco, Nathan Falco ha dovuto affrontare una situazione familiare del tutto fuori dalla sua portata perché quando un genitore si ammala di cancro è sempre l’inizio di un tremendo periodo.

La Gregoraci ha affrontato una dura battaglia contro questa malattia entrata nella sua vita e ha ammesso più volte che non è affatto facile con un figlio appena adolescente. La presentatrice si è vista costretta a far conciliare il tumore, il figlio, la stampa e la riservatezza che comunque voleva mantenere soprattutto per il bene di Nathan Falco.

A parlare della malattia che ha colpito il suo genitore, Nathan Falco non riesce a trattenere le lacrime ed Elisabetta deve dimostrare di essere forte per entrambi. La Gregoraci è sempre stata una donna coraggiosa e resiliente ma il tumore ha messo a dura prova anche lei perché gestire tutto da sola non è facile.

La malattia

Lo scorso aprile Elisabetta Gregoraci è stata ospite a Stasera c’è Cattelan e dopo aver parlato dell’adolescenza del figlio, un periodo sempre un po’ complicato e altamente delicato, non ha potuto evitare di toccare l’argomento malattia. La donna ha affermato che non è facile con un figlio gestire tutta l’attenzione mediatica che si riceve quando si sta attraversando un periodo nero.

Tuttavia, il tumore era benigno e i medici sono riusciti a risolvere il problema per il meglio. Sono stati 10 giorni infernali e complicati per Elisabetta che si è vista costretta a gestire la sua paura per il tumore, quella del figlio nello scoprire che un suo genitore ha qualcosa di così grave, la stampa e i suoi fan che si chiedevano che fine avesse fatto.

Tutto risolto

Malgrado tutte le difficoltà affrontate, la Gregoraci è riuscita a stare al fianco dell’ex marito Flavio Briatore durante tutto il tempo della sua convalescenza. Infatti, il paziente era Briatore al quale era stato diagnosticato un tumore benigno al cuore. Per fortuna i medici sono riusciti ad operare e a risolvere la questione ma per diverso tempo la paura è stata piuttosto elevata.

Elisabetta Gregoraci aveva temuto il peggio perché in una situazione del genere ci era già passata con sua mamma nel 2011, quando è morta dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. La conduttrice si è detta felice che tutto sia andato bene e ha messo l’accento sulla prevenzione, consigliando a tutti di farla perché può salvare la vita.