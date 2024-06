“Ho pensato al suicidio”, Silvia Toffanin e la confessione da brividi: un momento davvero difficile tenuto nascosto | La reazione

Una confessione che ha fatto tremare moltissimi spettatori, un pensiero dolorosissimo per un periodo davvero buoi che l’ha schiacciata.

Parole drammatiche sono risuonate nello studio di Verissimo. La confessione ha lasciato il pubblico di telespettatori e gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin senza parole.

“Ho pensato al suicidio“: così inizia il racconto commosso della donna.

La scioccante confessione è stato pronunciata nei giorni scorsi a Verissimo. Silvia Toffanin non ha potuto trattenere le lacrime.

Il noto personaggio dello spettacolo ha fatto rivivere nei suoi ascoltatori il dramma vissuto durante l’infanzia.

Il racconto commovente nel salotto di Verissimo: Silvia Toffanin e gli ospiti sono rimasti scossi dalle parole

Il salotto di Silvia Toffanin ha ospitato Big Mama. La cantante ha partecipato al programma più amato dai telespettatori di Mediaset, Verissimo. Big Mama, pseudonimo di Marianna Mammone, è una giovane rapper e cantautrice italiana nata in provincia di Avellino nel marzo del 2000. Ospite di Verissimo, la cantante ha presentato il suo libro “Cento Occhi”.

Recentemente oggetto di body shaming perché in sovrappeso, Big Mama non ha sofferto solo da quando è diventata famosa. Derisa e bullizzata soprattutto negli anni dell’adolescenza, la cantautrice ha trovato nella musica un’arma per rispondere alle critiche della società. Suicidio, bullismo, non accettazione, problemi dell’adolescenza, sono alcuni dei temi che compaiono nel nuovo libro scritto dalla donna.

Le confessioni di Big Mama sul suicidio e sul bullismo: la cantautrice e rapper si racconta a Verissimo

Nel presentare nel salotto di Silvia Toffanin il libro Cento Occhi, Big Mama ripercorre i momenti più tristi della storia della sua famiglia. La cantante ha raccontato come la madre non abbia mai superato la morte della mamma. La mancanza dell’affetto materno, e la lontananza del padre sempre impegnato per lavoro, hanno portato la donna a trovare conforto nel cibo. Gli episodi di bullismo di cui è stata vittima a scuola e il difficile rapporto con il fratello che la insultava hanno contribuito a scatenare nella ragazza un’ansia sfociata in episodi di autolesionismo e nel pensiero del suicidio.

La confessione ha commosso il pubblico di Verissimo e la stessa Silvia Toffanin. La rapper ha raccontato che la sua unica ancora di salvezza è stata la musica. Gli episodi dolorosi della sua vita l’hanno spinta a scrivere le prime canzoni, che sono diventate anche i suoi più grandi successi musicali.