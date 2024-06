Gianni Morandi, arrivato il divorzio: una doccia fredda e la confessione spezza il cuore | È stata lei a svelare perché è successo

Gianni Morandi, è arrivato il divorzio anche se inaspettato e la confessione è una doccia fredda, ha parlato proprio lei.

Una delle voci più iconiche dal panorama musicale italiano è senza dubbio Gianni Morandi, un artista amato dal pubblico non solo per le sue canzoni ma anche per le sue doti attoriali e da conduttore. Infatti, Morandi non si è limitato al mondo musicale ma ha anche partecipato ad alcune fiction e condotto alcune trasmissioni.

I brani di Gianni Morandi sono unici nel loro genere perché non solo sono sempre attualissimi anche se cantanti per la prima volta diversi decenni fa, ma anche perché riescono a mettere d’accordo diverse generazioni e a piacere sia ai nonni che ai nipoti. Una vita professionale fatta di enormi successi e soddisfazioni ma Gianni Morandi non è solo questo.

Il cantante ha anche una vita privata che condivide sui social media perché ama tenersi in contatto con i suoi follower. Tuttavia, di recente è arrivata una notizia che nessuno si aspettava di leggere: l’arrivo del divorzio per Morandi. Una doccia fredda che ha investito non solo l’artista ma anche tutti i suoi fan.

Morandi è sposato con Anna Dan dal 2004 e tutti credevano che il loro amore non sarebbe mai finito e, invece, di recente è arrivata la notizia che ha gettato nello sconforto sia lui che tutti i fan del cantante e della sua relazione. La verità riguardante il loro divorzio è stata svelata dalla donna in un’intervista a DiPiù.

La fine di un matrimonio

Il divorzio che ha messo fine alla storica relazione sentimentale riguarda Gianni Morandi e la sua prima moglie, ovvero l’attrice e artista della Rai Laura Ephrikian. I due sono stati sposati per 15 anni e dal loro amore sono nati anche due figli, Marianna e Marco. Tuttavia, anche il loro matrimonio ha subito in arresto improvviso e i due si sono separati.

In una recente intervista concessa a Dipiù, Laura Ephrikian ha parlato della sua vita matrimoniale con Gianni Morandi e di come erano legatissimi ed innamoratissimi. L’Italia li considerava come l’esempio della famiglia perfetta e mai si sarebbe potuta immaginare che Laura e Gianni potessero mettere fine al loro matrimonio.

La verità rivelata

La Ephrikian e Morandi si sono battuti per il diritto al divorzio entrato in vigore nel 1970 e, anche se all’epoca erano ancora una coppia, entrambi sostenevano che era importante. Tuttavia, poco dopo i due si sono separati affermando, però, di voler restare in buoni rapporti. Quando è stato chiesto a Laura Ephrikian il motivo della loro separazione, la donna ha risposto in modo più o meno preciso.

Infatti, la Ephrikian ha ammesso che ogni coppia affronta periodi bui e complicati e nel loro caso è stato fatale il momento della vita di Gianni Morandi in cui ha avuto una crisi professionale dopo anni di successi. L’addio alla prima moglie è stato come una doccia fredda per il cantante ma per fortuna è riuscito a superare il dolore e a ritrovare la forza di amare ancora.