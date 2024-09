Stranger Things 5, ATTENZIONE sono usciti alcuni aggiornamenti importanti: Netflix è pronto a fare l’ultimo passo

Novità imperdibili per tutti gli appassionati di Stranger Things, ora si fa sul serio: la quinta stagione è pazzesca. Netflix si è superato.

Una delle serie televisive dei tempi moderni appartenente al genere sci-fi e targate Netflix che più ha appassionato i telespettatori del mondo è senza ombra di dubbio Stranger Things. Questa serie tv diretta da Matt e Ross Duffer ha visto la luce nel 2016 e adesso le notizie sulla quinta e ultima stagione stanno diventando sempre più numerose e interessanti.

Di recente, infatti, si sono scoperti altri dettagli succosi riguardanti la quinta stagione di Stranger Things e a svelare qualche piccolo ma significativo dettaglio è stato Gaten Matarazzo, l’attore interprete di Dustin Henderson. Le novità che il ragazzo ha fornito durante una recente intervista a Radio Times ha mandato in visibilio i numerosi fan della serie tv.

Questi ultimi stanno aspettando novità in merito alla quinta e ultima stagione di Stranger Things dal 2022 e adesso, finalmente, possono ficcanasare un pochino su quello che accadrà nelle battute finali di questa travolgente opera. Matarazzo ha affermato che questa quinta stagione sarà la più grande e travolgente di tutte e in molti credono che sia una sorta di fusione tra la prima e la quarta stagione.

Sempre secondo le parole di Gaten, i produttori della serie hanno cambiato diverse volte lo stile di Stranger Things: per la seconda stagione avevano dato dei toni più vicini all’horror e al tema di Halloween, mentre per la terza stagione avevano guardato ai colori al neon e alla luce del sole estivo.

L’ultima stagione è la figlia delle precedenti

L’attore di Dustin ha poi concluso che la quarta stagione di Stranger Things era tornata ai toni già visti ed amati della primissima stagione e secondo lui l’ultima potrebbe risultare come il ritorno a quel determinato stile. Tuttavia, ci potrebbero essere dei rimandi alle altre stagioni: essendo la quinta stagione anche l’ultima, non stupirebbe di vedere richiami a tutte le precedenti (come si vedono le somiglianze dei figli con i genitori).

Come ha dichiarato Matarazzo, nemmeno in questa stagione finale i personaggi saranno al sicuro. In altre parole, ogni singolo protagonista di Stranger Things non sa mai come andrà a finire e se vedrà la luce del giorno dopo. Tuttavia, Dustin potrà fare affidamento sul suo amico Steve Harrington (interpretato da Joe Keery).

La notizia bomba

Una delle notizie che più ha mandato in hype i fan della serie televisiva sci-fi è quella che riguarda un certo regista che dirigerà uno o più episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things. Stiamo parlando di Shawn Levy, da poco al cinema con il suo ultimo film Deadpool & Wolverine, che tornerà a dare il suo contributo alla serie tv dei fratelli Duffer.

Infatti Levy ha già diretto gli episodi 3 e 4 di ciascuna delle precedenti stagioni e anche questa volta la sua collaborazione non mancherà. Almeno un episodio della quinta e ultima stagione di Stranger Things verrà diretta da Shawn Levy e i fan non vedono l’ora di gustarsi questa stagione tanto attesa. Tuttavia, la data di uscita ufficiale non è stata ancora fornita ma probabilmente una prima parte delle puntate potrebbe vedere la luce a metà del 2025.