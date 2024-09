Temptation Island, arriva il bebè per la neo coppia: ma lui ha una relazione con un’altra donna | Scandaloso

Scandalo a Temptation Island: il bebè è dietro l’angolo ma lui sta con un’altra donna. Un tradimento che lascia senza parole.

Temptation Island è sempre pronto a stupire il pubblico, ma mai come questa volta: c’è una coppia legata al programma che sta aspettando un bambino, ma il problema è che lui sta con un’altra donna.

Una situazione scandalosa che ha scatenato il pubblico e gli utenti sul web, tanto che ora non si parla d’altro. In effetti un tradimento con un bambino di mezzo è tutt’altro che semplice da gestire.

La segnalazione è arrivata proprio negli ultimi giorni e ha lasciato di stucco: nessuno avrebbe pensato che proprio loro due fossero arrivati a tanto, eppure il video conferma tutto.

Ora sono tutti in attesa di scoprire come finiranno le cose nella coppia. Tutti pensavano che ormai avessero la strada spianata, invece le difficoltà sono appena cominciate.

La nuova edizione di Temptation Island

Dopo l’edizione primaverile, tutti aspettavano con ansia quella autunnale di Temptation Island. La puntata del 10 settembre ha già scaldato gli animi e il pubblico non vede l’ora che arrivi quella di martedì 17 per scoprire come evolveranno i sentimenti dei nuovi concorrenti e se le coppie saranno abbastanza forti da rimanere insieme nonostante i tentatori e le tentatrici.

Adesso però non si parla d’altro che di una coppia ben nota che è sull’orlo di una grossa crisi, e di mezzo c’è pure un bambino. Uno scandalo che non si vedeva da molto tempo nel programma e che sicuramente sarà al centro delle attenzioni del pubblico nelle prossime puntate.

In arrivo anche un bebè?

Al centro delle ultime polemiche c’è Alfred, il fidanzato di Anna: la coppia, approdata da pochi giorni a Temptation Island, ha già incontrato le prime difficoltà. I due hanno deciso di partecipare al programma perché Anna, nonostante i tradimenti di Alfred, è ancora innamorata del suo ragazzo e vuole dargli una possibilità mettendo alla prova la sua fedeltà. Ma Alfred non ci ha pensato due volte a cedere alle moine della tentatrice e si è mostrato in atteggiamenti molto provocanti con lei, tentando persino di baciarla.

Anna, di fronte al video del ballo sexy tra Alfred e la tentatrice, è andata su tutte le furie ed è rimasta molto delusa da quello che a breve probabilmente diventerà il suo ex. La donna ormai ha capito che non c’è più nulla da fare per la loro relazione e vede già i due baciarsi appassionatamente nelle prossime puntate. Anzi, di più: cercando di sdrammatizzare, Anna ha scherzato sul fatto che presto la neo coppia potrebbe addirittura festeggiare l’arrivo di un bebè con un baby shower. Il confronto è dietro l’angolo.