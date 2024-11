Mission: Impossible 8, sarà l’ultimo capitolo di Tom Cruise? Nuovi indizi fanno discutere i fan | Il Trailer divide

Con un budget record e un titolo rivelatore, l’ultimo capitolo della saga Mission: Impossible promette nuove acrobazie, ma sarà l’ultimo per Cruise?

La Missione Impossibile di Tom Cruise potrebbe arrivare al termine, stando al trailer appena rilasciato per il nuovo film della serie. Il titolo, Mission: Impossible – The Final Reckoning, anticipa un capitolo conclusivo atteso per l’estate 2024. Previsto inizialmente come il secondo episodio di Dead Reckoning, questo nuovo film potrebbe rappresentare l’addio al ruolo iconico di Ethan Hunt, un’ipotesi che ha generato immediatamente dibattito tra i fan della saga.

Il settimo film, Mission: Impossible – Dead Reckoning, ha ottenuto un’accoglienza al botteghino meno entusiasta del previsto, incassando globalmente 570 milioni di dollari da un budget di 291 milioni.

Di conseguenza, la Paramount ha scelto di riformulare la strategia per questo nuovo capitolo, che ha visto crescere il suo budget fino alla cifra impressionante di 400 milioni di dollari, uno dei budget più alti della storia del cinema. Una cifra così importante potrebbe aver spinto la produzione a pubblicizzare The Final Reckoning come l’ultimo film, in un tentativo di attirare maggior interesse al botteghino.

Nonostante le scelte promozionali, Tom Cruise ha espresso in passato il desiderio di continuare la serie anche oltre questo film, ispirato dalla lunga carriera di Harrison Ford. Cruise, in un’intervista del 2023, ha dichiarato di voler interpretare Ethan Hunt finché riuscirà a farlo, affermando che aspira a lavorare nel franchise per altri vent’anni, esattamente come Ford è riuscito a fare con il personaggio di Indiana Jones.

Nuove sfide e vecchie alleanze

Mission: Impossible – The Final Reckoning seguirà le vicende lasciate in sospeso in Dead Reckoning, portando nuovamente in scena personaggi familiari come Luther (Ving Rhames) e Benji (Simon Pegg), a cui si aggiungono volti più recenti, tra cui Hayley Atwell e Pom Klementieff. Angela Bassett e Vanessa Kirby torneranno anch’esse, mentre una novità sarà Hannah Waddingham, in un ruolo che si preannuncia intrigante.

Le indiscrezioni suggeriscono anche che il film potrebbe essere presentato in anteprima al Festival di Cannes, un palcoscenico d’eccezione che darebbe ulteriore risalto al progetto. Questo, insieme alla strategia del capitolo “finale”, sembra indicare che la Paramount intenda trasformare The Final Reckoning in un evento cinematografico imperdibile.

Il futuro di Tom Cruise e i suoi nuovi progetti

Mentre i fan si interrogano sul destino di Ethan Hunt, Cruise non ha certo intenzione di rallentare la sua carriera. Attualmente è impegnato nel Regno Unito sul set di un film diretto da Alejandro G. Iñárritu, dove recita al fianco di Sandra Hüller e John Goodman. Inoltre, ci sono voci che lo vedrebbero coinvolto in un potenziale sequel di Days of Thunder, un altro dei suoi successi più amati.

Il prossimo anno sarà ricco di uscite cinematografiche, tra cui il nuovo capitolo di Jurassic World, un reboot di Superman firmato da James Gunn e adattamenti live-action di classici animati come Lilo & Stitch e Dragon Trainer. Il futuro di Mission: Impossible potrebbe essere incerto, ma i fan di Ethan Hunt avranno presto la possibilità di vedere il nuovo film. Mission: Impossible – The Final Reckoning uscirà nelle sale cinematografiche a maggio del 2025, con una distribuzione in streaming che seguirà, garantendo a tutti la possibilità di assistere all’epilogo di una delle saghe d’azione più amate degli ultimi decenni.