The Fall Guy, finalmente arriva in streaming: Ryan Gosling come sexy stuntman | Ecco dove vederlo

Azione, passione e mistero: Ryan Gosling ritorna con un ruolo inedito, tra salti pericolosi e scelte di vita

Ryan Gosling torna sotto i riflettori con The Fall Guy, un film d’azione che lo vede interpretare uno stuntman in crisi. Il suo personaggio, Colt Seavers, era una celebrità nel settore, finché un incidente devastante lo ha allontanato dalle scene.

Ma ora, una nuova occasione lo riporta a mettersi in gioco, sia nel lavoro che negli affari di cuore, offrendo una storia ricca di adrenalina e riflessione sul coraggio e sulla voglia di riscatto.

The Fall Guy ci introduce nel mondo rischioso e affascinante degli stuntmen, raccontando la storia di Colt, chiamato a tornare sul set per un nuovo progetto diretto dalla sua ex, Jody Moreno, con cui aveva avuto una complicata storia d’amore. La trama si infittisce quando il protagonista del film, una star viziata e capricciosa di nome Tom Ryder, scompare improvvisamente, mettendo in crisi la produzione e costringendo Colt a spingersi oltre i suoi limiti.

Il ritorno di Colt sul set porta con sé una serie di emozioni contrastanti, tra sfide fisiche e tensioni emotive mai risolte con Jody, ora ambiziosa regista in cerca di successo.

Tra stunt spettacolari e rapporti irrisolti

Il film esplora il lato nascosto della vita degli stuntman, che rischiano tutto per il cinema senza mai essere sotto i riflettori. Per Colt, però, tornare al vecchio lavoro significa anche affrontare le ferite del passato, soprattutto quelle legate a Jody. Anche se la relazione tra i due si è interrotta bruscamente, il destino li porta a lavorare insieme, creando una dinamica di tensioni e vecchie emozioni che risalta attraverso le scene d’azione e di riflessione. Jody è determinata a salvare il suo film a ogni costo, e questo rende il coinvolgimento di Colt imprescindibile, ma altrettanto complesso.

The Fall Guy vanta un cast di talento: Emily Blunt è Jody, mentre Aaron Taylor-Johnson interpreta Tom Ryder, l’attore problematico scomparso, e Hannah Waddingham veste i panni della produttrice che tiene le redini di una produzione caotica. Tra gli altri, troviamo Stephanie Hsu, Teresa Palmer e Winston Duke, tutti impegnati a dare vita a una storia che fonde spettacolarità e intimità. Inizialmente, il ruolo di Colt era stato pensato per Dwayne Johnson, ma la scelta di Gosling si è rivelata azzeccata, dando al personaggio una profondità inattesa.

Dove vedere The Fall Guy e vivere l’azione in prima persona

The Fall Guy è una storia di avventura e secondi inizi che tiene incollati allo schermo fino alla fine. Per chi è curioso di scoprire come andrà a finire e immergersi nel mondo degli stunt, il film è in programma su Sky Cinema Uno e disponibile anche in streaming su NOW.

Non perdete l’occasione di seguire le acrobazie mozzafiato di Ryan Gosling e vivere un’avventura emozionante tra cuore e coraggio.