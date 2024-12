Il bar sotto il mare, il capolavoro di Stefano Benni prende vita al Teatro Menotti di Milano

Uno spettacolo che mescola storie surreali, poesia e musica per un viaggio teatrale indimenticabile.

Dal 12 al 31 dicembre, il Teatro Menotti di Milano ospiterà l’adattamento teatrale de Il bar sotto il mare, celebre romanzo di Stefano Benni. Diretto e adattato da Emilio Russo, lo spettacolo trasforma l’opera in un’esperienza teatrale unica, capace di catturare l’immaginazione degli spettatori.

Grazie alla straordinaria interpretazione di Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo degli Innocenti, il pubblico sarà trasportato in un luogo magico dove storie, personaggi e musica si intrecciano in una dimensione fuori dal tempo.

Il bar sotto il mare è il rifugio in cui tutti vorremmo perderci almeno una notte: un luogo dove i racconti dei suoi avventori, tra cui sirene ammaliatrici, vecchi misteriosi e uomini invisibili, si intrecciano con comicità surreale e profonda umanità. Lo spettacolo celebra il potere dell’immaginazione e l’irresistibile poesia di Benni, offrendo un’esperienza che fa ridere, riflettere e sognare.

Gli attori in scena si muovono con straordinaria versatilità, alternando recitazione, canto e danza, e dando vita a personaggi tanto incredibili quanto realistici. Ad arricchire la performance, la musica dal vivo di Cosimo Zannelli, le cui melodie amplificano le emozioni trasmesse dalle storie e dai personaggi. Le poesie di Benni, come Dormi Liù e Hooligan Love, si trasformano in canzoni originali grazie alle composizioni di Checcacci e Zannelli, creando un ponte emotivo tra le parole dello scrittore e il linguaggio universale della musica.

Un capodanno speciale al Teatro Menotti

Il 31 dicembre, il Teatro Menotti di Milano propone una replica speciale di Il bar sotto il mare, un’occasione unica per salutare il nuovo anno in compagnia di personaggi stravaganti e storie surreali. Lo spettacolo, che mescola recitazione, musica dal vivo e danza, si trasforma in un’esperienza coinvolgente e piena di magia, perfetta per chi cerca un modo originale per festeggiare.

Al termine della performance, un brindisi collettivo segnerà l’inizio del nuovo anno, rendendo l’evento ancora più memorabile. Un capodanno all’insegna della creatività e della meraviglia, che lascerà il pubblico con il sorriso e il cuore pieno di emozioni.

Un’esperienza teatrale che rimane nel cuore

Il bar sotto il mare è molto più di uno spettacolo: è un viaggio nelle profondità della fantasia, dove l’assurdo diventa logico e l’immaginazione prende il sopravvento. Grazie all’adattamento di Emilio Russo e a un cast eccezionale, lo spirito di Stefano Benni vive sul palco, regalando al pubblico un’esperienza emozionante e indimenticabile. Ogni storia racchiude un messaggio universale, capace di far vibrare le corde emotive degli spettatori. Qui, il confine tra realtà e immaginazione si dissolve, portando il pubblico a esplorare il proprio lato più autentico e sognatore. Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro che sa far sognare, divertire e riflettere.