Roberta di Padua: l’ex dama di Uomini e Donne ha ceduto ai ritocchini? Ecco le foto prima e dopo

In molti se lo sono chiesto: Roberta di Padua ha ceduto al ritocchino? Confrontando le foto del prima e del dopo, ecco che cos’è emerso.

Roberta di Padua la conosciamo molto bene, in quanto per anni è stata uno dei pilastri di Uomini e Donne, la cui presenza nel Trono Over, ha movimentato di molto le scene. Lei, insieme a Ida Platano e Gemma Galgani, sono quei nomi che difficilmente i fan del programma potranno dimenticare.

Roberta ha passato momenti di alti e bassi, sia nel contesto professionale che sentimentale e familiare. A ogni modo, dopo un periodo abbastanza tormentato, l’ex dama, ha lasciato il dating di Maria De Filippi, per iniziare la sua nuova vita insieme a colui che pare essere la metà della sua mela, cioè Alessandro Vicinanza.

I due fanno coppia fissa da un po’ e i fan non potrebbero essere più felici per loro. In molti però si sono chiesti, dopo aver confrontato le foto del prima e del dopo di Roberta, se possa aver ceduto al ritocchino.

Roberta di Padua sparita dai social

Sono anni che i fan seguono con fedeltà il profilo social di Roberta di Padua, della quale praticamente sanno ormai tutto. Dal suo ex, alla nascita di suo figlio, fino ad arrivare all’amore sbocciato con Alessandro Vicinanza e quella sfilata sul red carpet che ha movimentato la rete, dopo aver visto quelle calzine da neonato. Non si sa, se i due pensano di mettere al mondo un pargolo prima o dopo, quello che ha stranito il pubblico invece è stata l’assenza dell’ex dama dai social.

Ebbene, dopo due mesi, il suo profilo è tornato attivo e la di Padua ha spiegato che un attacco hacker le aveva bloccato quel profilo, che con impegno e dedizione, gestiva ormai da 8 anni. Adesso la di Padua è tornata più attiva che mai, segno che neanche gli hacker sono riusciti a distruggerle la sua forza di volontà.

I ritocchini dell’ex dama di Uomini e Donne

Roberta di Padua, è sempre stata considerata una donna molto bella, con un fisico da mozzare il fiato, come si legge spesso sui social. Eppure sono in molti che si sono chiesti se l’ex dama di Uomini e Donne, sia ricorsa al ritocchino. Giudicate voi, confrontando la foto del prima e del dopo.

Per molti il cambiamento pare evidente, per altri no. A voi la parola, anche se a prescindere da tutto, Roberta oggi si sente molto sicura di sé, merito anche del suo aspetto fisico?