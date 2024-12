La ruota del tempo 3, Prime Video svela il teaser e la data di uscita tanto attesa

La serie fantasy più amata torna con una nuova stagione che promette emozioni, battaglie e scelte decisive.

L’attesa per i fan de La ruota del tempo è finalmente finita: Prime Video ha annunciato la data di uscita della terza stagione, che debutterà il 13 marzo 2025. Durante la convention CCXP24 a San Paolo, è stato rivelato il primo teaser ufficiale che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan.

La serie, basata sui celebri romanzi fantasy di Robert Jordan, ha conquistato un grande seguito grazie alle sue trame complesse e ai personaggi affascinanti, tra cui Moiraine, interpretata dalla talentuosa Rosamund Pike.

La nuova stagione si preannuncia ancora più avvincente, con nuove alleanze e conflitti interni che si svelano mentre i protagonisti affrontano minacce sempre più grandi. In particolare, il Drago Rinato, Rand al’Thor (Josha Stradowski), si troverà a fare i conti con il suo destino oscuro, mentre le alleanze tra Moiraine e le sue alleate, tra cui Egwene (Madeleine Madden), si faranno più forti e determinanti che mai. La Torre Bianca è divisa e nuove forze oscure, tra cui il temibile Forsaken, sono pronte a scatenarsi.

Il teaser ha fatto scorgere solo alcuni degli sviluppi principali, ma basta per stuzzicare l’appetito dei fan più affezionati, che attendono da tempo il ritorno della serie. Le immagini promettono una stagione ricca di colpi di scena, con scelte difficili da parte dei protagonisti e l’espansione di un mondo ormai amato.

Nuove minacce e alleanze in La ruota del tempo 3

Nella terza stagione, Rand al’Thor si troverà a fronteggiare un potere sempre più pericoloso mentre la sua connessione con Lanfear (Natasha O’Keeffe) diventerà centrale. La loro relazione, complessa e intensa, sarà un crocevia cruciale per le sorti della Luce e dell’Oscurità. I legami che Rand aveva con il suo passato sembrano ormai dissolversi, mentre il suo potere corrotto si fa sempre più forte e minaccioso.

Le alleanze tra Moiraine e Egwene, un tempo maestro e allieva, si trasformano in un elemento fondamentale della trama, poiché devono lavorare insieme per fermare il destino che sta per abbattersi sull’intero mondo. Il loro legame sarà messo alla prova, ma le due donne sono pronte a fare sacrifici per mantenere la Luce al sicuro.

Il cast e le nuove aggiunte in La ruota del tempo 3

Accanto ai protagonisti principali, il cast vedrà il ritorno di volti noti come Daniel Henney, Zoë Robins, Marcus Rutherford e Dónal Finn, mentre nuove presenze si aggiungono alla trama, tra cui Ceara Coveney e Kate Fleetwood. La serie continua a espandere il suo universo, portando nuove dinamiche e nuove sfide per i protagonisti.

Con la produzione curata da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios e l’adattamento curato da Rafe Judkins, La ruota del tempo resta una delle serie più ambiziose della piattaforma, con trame sempre più complesse e un universo narrativo che non smette mai di sorprendere. L’attesa è quasi finita, e con la terza stagione di La ruota del tempo si preannuncia una nuova, emozionante epoca per i fan della saga.