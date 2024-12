Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano, la magia natalizia conquista il Teatro Lirico Giorgio Gaber

Lo Schiaccianoci torna a Milano con costumi raffinati, ospiti d’eccezione e un’atmosfera incantata per le feste.

Lo Schiaccianoci, uno dei balletti più amati del periodo natalizio, torna a incantare il pubblico milanese. Dal 20 al 22 dicembre, il Teatro Lirico Giorgio Gaber ospita questa produzione del Balletto di Milano, che si presenta come un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. La magia di questa versione si distingue per i suoi costumi ispirati agli anni ’20 e le scenografie pastello, capaci di trasportare gli spettatori in un mondo fiabesco e suggestivo.

Il cast dello spettacolo include due ospiti straordinari: Rin Okuno e Robert Enache, stelle del Balletto del Teatro dell’Opera di Bucarest. Dopo il successo dello scorso anno, i due artisti tornano a Milano per impreziosire questa edizione con la loro grazia ed eleganza.

La coreografia, firmata da Federico Veratti, bilancia con maestria elementi classici e momenti teatrali di grande impatto, rendendo l’intero spettacolo dinamico e coinvolgente.

Il primo atto si apre con una vivace scena sotto l’albero di Natale, che culmina nella poetica Danza dei Fiocchi di Neve. Il secondo atto, invece, celebra la varietà culturale con il divertissement, un’esplosione di colori e ritmi che raggiunge l’apice nel celebre Valzer dei Fiori e nell’intenso pas de deux finale. Gli artisti del Balletto di Milano dimostrano una padronanza tecnica e interpretativa che cattura il cuore del pubblico di tutte le età.

Protagonisti e momenti imperdibili

Tra i protagonisti spicca Alessandro Orlando, che offre un’interpretazione memorabile nei panni di Drosselmeyer. Il suo personaggio eccentrico e misterioso guida Clara in un viaggio onirico, mescolando umorismo e dolcezza. Clara è interpretata alternativamente da Anthea van der Ham e Annarita Maestri, mentre il Principe vede Anatole Blaineau e Leo Rech alternarsi sul palco. Le danze tradizionali, che rappresentano culture diverse, sono affidate a talenti come Alessia Sasso e Gianmarco Damiani per la danza araba e Giusy Villarà e Mattia Imperatore per la spagnola.

Il Balletto di Milano riesce a rendere ogni scena vibrante e unica, confermandosi un’eccellenza nel panorama della danza italiana. La cura dei dettagli, dai costumi alle scenografie, trasforma ogni momento in un’esperienza visiva straordinaria.

Eccellenza italiana e magia delle feste

Il Balletto di Milano, riconosciuto a livello internazionale, si distingue per il suo repertorio ricco e variegato. La compagnia, diretta da Carlo Pesta, è un orgoglio italiano, ambasciatrice della nostra tradizione artistica nei teatri di tutto il mondo. Con danzatori provenienti da prestigiose accademie internazionali, ogni produzione diventa sinonimo di qualità e innovazione.

Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano è molto più di un classico natalizio: è un evento che celebra la magia delle feste con eleganza e maestria. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia immergersi nello spirito del Natale e lasciarsi trasportare dalla bellezza della danza.