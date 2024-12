Le tendenze uomo per la moda invernale, tra capi di abbigliamento e accessori insoliti

È sempre il momento giusto per dare un’occhiata alle ultime tendenze per la moda uomo invernale. Quali sono i trend irrinunciabili, i capi da avere assolutamente nell’armadio, quei must have che risolvono qualsiasi esigenza di stile?

Dal workwear, ovvero uno street style ispirato all’abbigliamento da operaio, fino alle spille, dettagli d’effetto per completare qualsiasi outfit, non dimentichiamo le scarpe, tra cui le sneakers uomo, sempre pratiche e comode (e soprattutto belle da vedere) per chi ama lo stile casual chic.

Workwear, la nuova tendenza

Lo abbiamo sempre saputo: la moda è figlia dei tempi. Le passerelle prendono ispirazione dai bisogni degli uomini moderni che cercano il modo per vestirsi bene, con stile, ma senza rinunciare alla praticità. E il workwear è la tendenza del momento proprio per questo motivo.

Sono numerosi i capi di abbigliamento da prendere come punto di riferimento, come le tute da lavoro, con tasconi e dettagli utility, e i famosi pantaloni cargo. Anche il denim grezzo è tra i tessuti più in voga, proposto anche e soprattutto dalle maison d’alta moda.

Ovviamente l’abbigliamento da lavoro ha influenzato la moda odierna negli ultimi decenni: materiali, pattern, fantasie. Con un filo conduttore: la comodità.

Spille da uomo? Il dettaglio chic

Una tendenza che è diventata sempre più importante nel 2024 e che vedremo anche nel 2025: le spille da uomo. Dobbiamo dire che ci troviamo di fronte a un revival di un certo livello, anche perché questo accessorio non veniva inteso come must have da molti anni.

Eppure, le star e i vip lo hanno sfoggiato con fierezza nei red carpet, per distinguersi e per dare carattere al proprio look. E se un tempo i gioielli venivano letti in chiave più femminile, anche l’estetica maschile si è evoluta con i tempi, fino ad abbracciare questo trend importante.

In tal caso, però, si parla spesso di pezzi che hanno persino un gusto quasi aristocratico, certo, ma con quel tocco moderno che non può mai mancare.

Le sneakers, intramontabili per ogni stagione

Le sneakers? Alzi la mano chi non ne ha un paio. Sono sempre state in tendenza, anche se ci troviamo di fronte a un evergreen: sono tanti i modelli iconici che hanno accompagnato più di una generazione.

Il segreto di sneakers perfette è proprio questo: esiste un modello per ogni occasione. Quelli più versatili si adattano bene alla vita in città, alle giornate in ufficio o alle serate da trascorrere con gli amici.

I modelli ultraleggeri, con suola in gomma, permettono agli uomini di camminare per ore, senza sentire la necessità di sedersi: la flessibilità è il plus da non sottovalutare.

Le sneakers bianche, invece, hanno sempre conquistato tutti: con logo in rilievo e impunture esterne, si sposano alla perfezione con un look casual chic e per ogni evenienza.

Maglione polo, perfetto per l’ufficio

Il maglione polo? Semplicemente il capo di abbigliamento da avere assolutamente nel proprio armadio. Il maglione a collo alto sembra ormai essere solo un ricordo: di solito questi maglioni sono dotati di una comodissima zip, anche per essere abbinati con t-shirt e magliette casual.

Il maglione polo può essere abbinato in tantissimi modi. L’outfit da città è la combo polo e cardigan: l’effetto urban è a dir poco irrinunciabile, classico ma senza osare troppo, con quell’anima dandy che molti apprezzano tutt’oggi.

Desideriamo ottenere un outfit più british? Allora la soluzione migliore è abbinare polo e giacca: sulle passerelle, abbiamo visto spesso questo look, ideale per l’ufficio quanto per la vita di tutti i giorni.

Il colore del momento? Il grigio

Per il 2025, la parola d’ordine è… classico! Proprio così: abbiamo visto i colori in tendenza grazie alle sfilate, e ce n’è uno che si ripete, ovvero il grigio. Non troppo eccessivo, è vero, non è audace, ma è senza tempo e consente di strutturare tantissimi look con facilità.

Il guardaroba maschile viene così rivisitato in chiave moderna e minimal con un colore che risulta, in effetti, facile da abbinare, per esempio con il nero, con il blu navy, con l’azzurro o ancora il rosso scuro e il bordeaux.

Anche se è neutro, non significa dunque che non possiamo giocare con i contrasti, soprattutto preferendo un blazer da uomo grigio o pantaloni sartoriali sempre della medesima sfumatura o ton sur ton, con un colore differente per la camicia, per esempio.

Se c’è la volontà di realizzare un abbinamento appariscente, il grigio e l’arancione vanno molto d’accordo: ebbene, sì, riescono a essere accostati alla perfezione, senza risultare comunque eccessivi.

Il cappotto? Rigorosamente in pelo

Prima di tutto, il capo d’abbigliamento irrinunciabile per l’inverno 2025 è il maxi cappotto. La tendenza non è tramontata: rimane un pezzo fortissimo per chi ama seguire il trend del momento.

Ma non un cappotto qualsiasi: quello con il finto pelo è il preferito delle passerelle. Oltre a tenere caldo, è di certo stiloso, da destinare a una gita in montagna o semplicemente per essere cool anche in città.

Blazer oversize, comodo e particolare

Se il cappotto è rigorosamente in finto pelo, il blazer è solamente oversize. Questo capo è sempre stato amatissimo proprio perché versatile, dal momento in cui consente di creare look eleganti e raffinati, ma anche più casual in determinate occasioni.

Possiamo puntare a tanti abbinamenti, come con camicia classica, maglione sottile, polo o t-shirt, ma in primavera, quando il tempo lo consente.

Il look total black con blazer oversize è un classico, ma il consiglio è di prediligere un contrasto, come blazer nero, camicia bianca e pantaloni grigi. In questo modo si ottiene un effetto raffinato e moderno al contempo.

Le shopper, sì, anche per uomo

Già durante le passerelle dell’autunno inverno 2023/2024 abbiamo visto le borse da uomo come accessorio di punta. E anche nel 2025 la shopper non è di certo da meno. Può essere portata a mano, o persino ripiegata, come una pochette.

Da sempre considerate come il pilastro della moda femminile, anche le passerelle maschili hanno rivoluzionato questo accessorio, declinandolo in comode borse da ufficio al posto dello zaino. Che ormai è passato di moda.