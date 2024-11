This Time Next Year – Cosa fai a capodanno?, il film che conquisterà il cuore del pubblico | Immagini esclusive

Una storia di incontri e destini incrociati che riporta la magia nelle commedie romantiche al cinema.

Arriva nelle sale cinematografiche This Time Next Year – Cosa fai a capodanno?, una commedia romantica che mescola emozioni e momenti di autentico divertimento. Diretto da Nick Moore e tratto dal bestseller di Sophie Cousens, il film debutta il 14 novembre, portando sullo schermo una narrazione che combina il fascino della tradizione con un tocco di modernità.

Distribuito da Notorious Pictures, il lungometraggio offre un cast di spicco, con Lucien Laviscount e Sophie Cookson nei ruoli principali.

La trama racconta di Minnie e Quinn, due persone che sembrano legate dal destino fin dalla nascita. Nati lo stesso giorno e nello stesso ospedale, le loro vite hanno preso strade opposte, ma si incrociano nuovamente al loro trentesimo compleanno.

Lui è un imprenditore di successo, lei una giovane donna in difficoltà economiche che cerca di salvare la sua pasticceria. Il loro incontro dà il via a una serie di eventi che mettono in discussione le loro certezze, mentre cercano di capire se il loro legame sia davvero scritto nelle stelle.

Un omaggio alle commedie romantiche del passato

Nick Moore, già noto per il suo lavoro come montatore in grandi successi, ha deciso di riportare sul grande schermo l’atmosfera autentica delle classiche rom-com britanniche. Film come Quattro matrimoni e un funerale e Notting Hill sono stati fonte d’ispirazione per creare una storia che equilibra leggerezza e profondità. Moore ha sfruttato la sua esperienza per dare ritmo alla narrazione, assicurandosi che ogni scena trasmetta emozione senza risultare banale.

Adattato dalla stessa autrice del libro, il film conserva la delicatezza del romanzo, arricchendolo con dialoghi vivaci e momenti che celebrano la bellezza delle connessioni umane. La regia ha inoltre puntato a valorizzare il rapporto tra i due protagonisti, rendendo ogni interazione un momento unico e memorabile.

Due protagonisti perfetti per una storia coinvolgente

Lucien Laviscount e Sophie Cookson dimostrano un’alchimia naturale sullo schermo. Laviscount, già apprezzato in Emily in Paris, offre una performance intensa, confermando il suo talento. Cookson, dal canto suo, dona al personaggio di Minnie una profondità emotiva che la rende autentica e vicina al pubblico.

Anche il cast di supporto contribuisce a creare un universo narrativo ricco e credibile, aggiungendo sfumature alla storia senza distogliere l’attenzione dai protagonisti. This Time Next Year – Cosa fai a capodanno? non è solo una commedia romantica, ma una celebrazione dei piccoli momenti che cambiano le vite. Una visione imperdibile per chi cerca emozioni genuine e un sorriso che resta nel cuore.