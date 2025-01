Squid Game 3, il teaser trailer svela una nuova bambola e forse spoilerla data d’uscita

Netflix potrebbe aver rivelato per errore la data del capitolo finale della serie record, creando grande attesa tra i fan.

Il nuovo anno ha subito acceso i riflettori su Squid Game. Dopo i numeri da capogiro della seconda stagione – con 68 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni dal debutto e il primo posto nella Top 10 di 92 Paesi – Netflix ha celebrato il Capodanno rilasciando un primo teaser trailer per la terza stagione. Questo breve video conferma che il capitolo conclusivo della serie coreana arriverà nel 2025, ma un dettaglio apparso nella descrizione di una versione successivamente rimossa del trailer ha scatenato il dibattito: la data d’uscita potrebbe essere stata rivelata per errore.

La clip, caricata brevemente sul canale YouTube di Netflix Corea, riportava nella descrizione la frase: “Guarda Squid Game 3 solo su Netflix a partire dal 27 giugno 2025”. Poco dopo, il video è stato rimosso, alimentando le speculazioni sul fatto che si sia trattato di un errore o di una strategia di marketing studiata per aumentare l’hype. Indipendentemente dall’intenzionalità, questa data appare plausibile, considerando che le riprese della stagione sono già terminate e che il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, aveva indicato l’estate o l’autunno del 2025 come periodo ideale per il rilascio.

Il teaser riprende una scena post-credit della seconda stagione, dove tre giocatori – identificati con i numeri 096, 100 e 353 – si avvicinano alla celebre bambola robotica Young-hee, iconica protagonista del gioco “Un, due, tre stella”. La sorpresa è l’introduzione di una seconda bambola, questa volta dalle fattezze maschili. Netflix ha confermato che si tratta di Cheoul-su, presentato dal creatore Hwang Dong-hyuk come “il fidanzato di Young-hee”.

Questi due personaggi sono ispirati a figure classiche dei libri per bambini in Corea e promettono di essere al centro di un nuovo gioco, probabilmente una versione rielaborata di “Un, due, tre stella” o di “Simon dice”, in cui i partecipanti devono obbedire agli ordini senza esitazioni. Questa dinamica suggerisce un livello di tensione ancora maggiore rispetto alle stagioni precedenti, aumentando l’aspettativa su come si evolverà la competizione.

L’errore (voluto?) che ha acceso il dibattito

La presunta data del 27 giugno 2025, riportata nella versione rimossa del teaser, ha acceso le discussioni online. Sebbene Netflix non abbia ancora confermato ufficialmente, il periodo appare realistico. Gli episodi finali sono già pronti, e il calendario delle uscite di Netflix è già fitto di appuntamenti importanti per il 2025, tra cui la stagione finale di Stranger Things e il ritorno di Mercoledì e YOU. Anticipare Squid Game 3 a giugno consentirebbe di evitare sovrapposizioni con altre grandi produzioni.

Una strategia simile era stata già adottata per la seconda stagione, rilasciata in un momento strategico che ne ha garantito il successo. Se questa data fosse confermata, i fan potrebbero iniziare a prepararsi per un’estate all’insegna del terrore e della suspense.

Everyone say hi to Chul-su Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC — Netflix (@netflix) January 1, 2025

Un finale attesissimo per una serie da record

Squid Game è diventato un fenomeno globale, superando i confini culturali e ridefinendo il modo in cui le serie non anglofone vengono accolte dal pubblico internazionale. La terza stagione promette di chiudere in grande stile questa saga che ha saputo mescolare critica sociale, intrattenimento e tensione psicologica. Cheoul-su e Young-hee rappresentano solo una delle novità che renderanno questo capitolo conclusivo indimenticabile.

Tra misteri da svelare e giochi mortali, una cosa è certa: Squid Game 3 non si limiterà a concludere una storia, ma consoliderà ulteriormente il suo posto nella storia della televisione. Non ci resta che attendere per scoprire se il 27 giugno sarà davvero la data in cui tutto si concluderà.