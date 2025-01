Squid Game 2, un ritorno che cattura: ma con momenti di troppo che rallentano

Il fenomeno coreano torna con nuovi giochi e sorprese, ma l’attesa per l’azione risulta eccessiva.

“Squid Game” ha ridefinito l’intrattenimento globale quando la sua prima stagione ha travolto gli schermi di tutto il mondo. La serie, con il suo mix di tensione, critica sociale e violenza spettacolare, è diventata un fenomeno senza precedenti. Tuttavia, come spesso accade con i grandi successi, il desiderio di replicare quella magia rischia di trasformare un racconto perfetto in qualcosa di meno incisivo. La seconda stagione di “Squid Game” cerca di espandere l’universo narrativo, ma il risultato è a tratti altalenante.

Ambientata tre anni dopo gli eventi della prima stagione, la storia riprende con Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) deciso a vendicarsi delle forze che orchestrano il macabro spettacolo. La sua ossessione per smascherare i potenti dietro i giochi lo porta a unirsi all’ex detective Hwang Jun-ho, in un’indagine che però sembra girare in tondo per troppo tempo. I primi episodi, pur ricchi di inseguimenti e scontri, mancano della tensione unica che caratterizzava la prima stagione.

L’assenza dei giochi nella parte iniziale della serie si fa sentire, e il pubblico potrebbe ritrovarsi a desiderare di tornare al crudo, ma irresistibile, mix di gioco infantile e violenza che aveva reso celebre lo show. Nonostante alcune scene d’azione ben orchestrate, l’approfondimento sul tema della vendetta rischia di appesantire la narrazione, allontanandosi dalla satira sociale che aveva reso la prima stagione così potente.

La buona notizia è che, una volta tornati nell’arena dei giochi, la serie recupera il suo smalto. Gi-hun ritorna come Player 456, accompagnato da nuovi personaggi e dinamiche che arricchiscono la trama. L’introduzione di una madre e suo figlio tra i partecipanti aggiunge una dimensione emotiva al racconto, mentre il focus sul costo della salute in un sistema economico iniquo offre spunti di riflessione attuali.

Quando i giochi iniziano, “Squid Game” ritrova il suo fascino

Nel cuore dell’azione, la serie ripropone ciò che l’ha resa un capolavoro: una miscela di strategia, disperazione e crudele competizione. I nuovi giochi presentano sfide inaspettate e spietate, mettendo a nudo il lato più oscuro dell’animo umano. La narrazione, inoltre, approfondisce il ruolo delle guardie mascherate, mostrando che anche dietro le uniformi si celano vite segnate da sacrifici e compromessi.

Alcuni personaggi, tuttavia, risultano caricature eccessive. Un esempio è il rapper Thanos, che, con il suo comportamento irritante, finisce per stonare in un contesto che dovrebbe essere più drammatico che farsesco. Nonostante ciò, le dinamiche tra i giocatori mantengono alta l’attenzione dello spettatore, offrendo momenti di pura adrenalina.

Riflessioni sulla natura umana e colpi di scena inaspettati

Uno dei punti di forza della serie è la sua capacità di esplorare la natura umana. Attraverso situazioni estreme, “Squid Game” solleva domande profonde sulla moralità, la sopravvivenza e l’avidità. Una scena particolarmente significativa vede il Salesman offrire a persone in difficoltà una scelta: un pasto garantito o un gratta e vinci con possibilità di guadagno. Questo tema, che contrappone certezza e rischio, riflette l’essenza stessa dei giochi.

Anche se alcuni colpi di scena risultano prevedibili, altri riescono a sorprendere, riportando l’attenzione sulla forza narrativa della serie. Tuttavia, il rischio di ripetere schemi già visti nella prima stagione rimane un problema che la terza stagione dovrà affrontare. La seconda stagione di “Squid Game” è un mix di alti e bassi. Se da un lato riesce a ritrovare il suo fascino nei momenti di pura competizione, dall’altro si perde in episodi introduttivi troppo diluiti. La serie deve ritrovare il giusto equilibrio tra satira, azione e riflessione per mantenere il suo posto tra le migliori produzioni contemporanee. La terza stagione avrà l’arduo compito di risolvere queste criticità e riportare lo show al suo apice. Sarà all’altezza delle aspettative? Il pubblico non vede l’ora di scoprirlo.