Alice incanta il pubblico con Master Songs, un viaggio musicale e poetico tra brani indimenticabili al Manzoni di Milano

Un live emozionante tra le sue canzoni più amate, tributi ai grandi cantautori italiani e poesia in musica.

Il 20 gennaio 2025 alle 20:45, Alice torna sul palco con il suo progetto più intimo e personale, Master Songs. Accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alla chitarra e Chiara Trentin al violoncello, la cantautrice promette una serata indimenticabile, all’insegna della musica d’autore e della poesia.

Il concerto, organizzato da Imarts, rappresenta un’occasione unica per rivivere i momenti più significativi della carriera dell’artista e scoprire un lato ancora più profondo della sua arte.

Dopo aver dedicato gli ultimi quattro anni a rendere omaggio a Franco Battiato con un tour di successo e l’album Eri con me, Alice ha deciso di esplorare altre sfaccettature del suo repertorio. In Master Songs, l’artista sceglie di condividere i brani che hanno segnato la sua vita e la sua carriera, affiancandoli a omaggi a grandi cantautori italiani come Battiato, De André, Guccini e Gaber. Ogni scelta musicale è guidata da un legame profondo e personale, che Alice interpreta con la passione e l’intensità che da sempre la contraddistinguono.

Un momento speciale del concerto sarà dedicato alla poesia in musica, un elemento che riflette il lato più intimo e riflessivo dell’artista. Alice darà voce alle opere di Pier Paolo Pasolini, Pierluigi Cappello e Maria Di Gleria, trasformate in musica rispettivamente da M. Di Martino, Alice stessa e M. Liverani. La fusione di parole e note promette di creare un’atmosfera unica, capace di toccare corde profonde nell’animo degli spettatori.

Un omaggio ai grandi della canzone d’autore

Alice non si limita a celebrare la propria carriera, ma rende omaggio ai mostri sacri della musica italiana. Durante il concerto, interpreterà brani iconici di artisti che hanno segnato la storia della canzone d’autore. Ivano Fossati, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Giorgio Gaber sono solo alcuni dei nomi che arricchiscono questa scaletta speciale.

Ogni brano scelto porta con sé un messaggio, un ricordo o una riflessione che Alice condivide con il pubblico. La sua voce, affiancata da arrangiamenti raffinati e un trio di musicisti straordinari, riesce a donare nuova vita a queste canzoni, rendendole attuali e toccanti come mai prima d’ora.

Poesia e musica: un connubio perfetto

Uno dei punti più suggestivi dello spettacolo è senza dubbio l’interpretazione delle poesie in musica. La capacità di Alice di unire testi poetici e melodie coinvolgenti crea un’esperienza artistica rara e preziosa. La poesia diventa così accessibile, emozionante, un vero e proprio dialogo tra passato e presente.

Con l’accompagnamento del violoncello, delle chitarre e del pianoforte, la forza evocativa delle parole viene esaltata, trasportando il pubblico in un viaggio sensoriale. È un modo per ricordare quanto la musica possa essere uno strumento potente per dare voce ai sentimenti e alle emozioni. Con Master Songs, Alice dimostra ancora una volta di essere un’artista capace di emozionare e innovare, regalando al pubblico una serata che resterà nel cuore. Se siete alla ricerca di un’esperienza che unisca musica, poesia e introspezione, questo concerto è un appuntamento imperdibile.