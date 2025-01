Paladini di Francia conquista il Teatro Litta: un viaggio tra marionette, poesia e tragedie immortali

Spettacolo pluripremiato porta in scena i leggendari paladini di Carlo Magno in un’epopea tra amore e guerra.

Il 21 e 22 gennaio 2025, il Teatro Litta di Milano ospiterà Paladini di Francia – Spada avete voi, spada avete io!, un’opera che promette di emozionare e far riflettere. Questo straordinario spettacolo, firmato dalla compagnia Koreja con la regia di Enzo Toma, è un capolavoro di narrazione teatrale che fonde la poesia di Pier Paolo Pasolini, l’epicità dei poemi cavallereschi e la struggente bellezza delle marionette.

Con un cast eccezionale e un allestimento curato nei minimi dettagli, lo spettacolo ha già ottenuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

La trama si dipana tra giochi di potere, passioni e battaglie, seguendo le vicende dei paladini di Carlo Magno, dall’arrivo della bella Angelica alla tragica disfatta di Roncisvalle. Sul palco, le marionette diventano un potente simbolo della condizione umana, fragili e destinate a un destino ineluttabile, proprio come i personaggi che rappresentano. Gli spettatori saranno condotti in un viaggio che alterna comicità e tragedia, spingendoli a interrogarsi sul significato della vita e delle scelte che segnano il nostro percorso.

Le marionette non sono solo oggetti di scena, ma veri protagonisti di una narrazione che richiama l’immaginario pasoliniano di Che cosa sono le nuvole?. Come nel corto di Pasolini, il contrasto tra la leggerezza dei burattini e la profondità delle emozioni umane crea un effetto di struggente bellezza. La messinscena, arricchita dalle musiche originali di Pasquale Loperfido e dalla voce fuori campo di Carlo Magno, interpretata da Fabrizio Saccomanno, regala momenti di rara intensità emotiva.

Un mix di poesia e spettacolarità

L’allestimento di Paladini di Francia non si limita a raccontare una storia, ma esplora la relazione tra il teatro e la vita. Grazie alla regia visionaria di Enzo Toma e alle scenografie di Iole Cilento, lo spettacolo crea un mondo visivo e sonoro capace di catturare lo spettatore. Le marionette, realizzate con cura artigianale, si muovono in un universo dove i fili che le guidano diventano metafora di destini intrecciati e inevitabili.

Il testo di Francesco Niccolini mescola toni epici e riflessioni intime, regalando momenti di grande impatto emotivo. Le voci degli attori Letizia Cartolaro, Carlo Durante, Emanuela Pisicchio ed Enrico Stefanelli danno vita a personaggi indimenticabili, facendo emergere con forza il loro lato umano e vulnerabile.

Un omaggio alle tradizioni teatrali e alla modernità

Lo spettacolo rappresenta anche un tributo alla tradizione del teatro dei pupi, reinterpretata in chiave contemporanea. I temi universali dell’amore, della guerra e della morte trovano nuova vita in una messa in scena che celebra la bellezza della narrazione teatrale. Ogni scena diventa un quadro vivente, capace di trasmettere emozioni autentiche e profonde.

Non a caso, Paladini di Francia ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Eolo e il Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro. Il successo dello spettacolo testimonia la sua capacità di parlare a un pubblico trasversale, unendo passato e presente in un dialogo che non smette mai di affascinare. Con Paladini di Francia, il Teatro Litta si trasforma in un palcoscenico magico, dove marionette e attori si fondono in un racconto epico e poetico. Uno spettacolo che promette di lasciare un segno nel cuore degli spettatori, ricordando che, come canta Pasolini, ogni tragedia umana merita compassione e rispetto.