Hurry Up Tomorrow, il thriller con The Weeknd e Jenna Ortega che sconvolgerà tutti gli spettatori: finalmente abbiamo il trailer

Un film ispirato all’omonimo album di The Weeknd che promette una storia oscura e mozzafiato.

Il mondo della musica incontra il cinema in Hurry Up Tomorrow, il nuovo thriller psicologico che vede protagonista Abel Tesfaye, meglio conosciuto come The Weeknd. L’artista, dopo anni di successi nel panorama musicale internazionale, si cimenta ora nel suo primo ruolo principale sul grande schermo, affiancato da un cast d’eccezione.

Il film si ispira direttamente al suo ultimo album e si preannuncia come un’esperienza visiva e sonora unica, capace di trascinare lo spettatore in un vortice di emozioni intense.La trama ruota attorno a un musicista tormentato da un’insonnia cronica, la cui realtà inizia a sfumare in un incubo sempre più profondo.

Un incontro inaspettato con uno sconosciuto lo porterà a confrontarsi con il vero significato della sua esistenza, trasformando la sua vita in un’odissea surreale. Il film esplora il confine tra sogno e realtà, portando avanti un racconto carico di tensione, mistero e colpi di scena imprevedibili.

A dirigere questa ambiziosa produzione è Trey Edward Shults, regista già noto per aver firmato l’inquietante It Comes at Night. La sceneggiatura, scritta a quattro mani da Shults e dallo stesso Tesfaye, promette una narrazione intensa e visivamente affascinante. Accanto al protagonista troviamo Jenna Ortega, una delle giovani attrici più richieste di Hollywood, e Barry Keoghan, talento irlandese capace di portare sullo schermo interpretazioni magnetiche e disturbanti.

Un cast stellare per un thriller psicologico unico

Hurry Up Tomorrow si distingue per un cast eccezionale, capace di dare profondità e intensità a una storia già di per sé avvincente. The Weeknd, alla sua prima esperienza come attore protagonista, si cala nei panni di un musicista tormentato, offrendo un’interpretazione che promette di essere indimenticabile. Accanto a lui, Jenna Ortega veste i panni di un personaggio enigmatico e centrale nella vicenda.

Barry Keoghan, noto per la sua capacità di interpretare ruoli complessi e inquietanti, porta un ulteriore livello di tensione alla narrazione. A completare il cast ci sono la cantante country Gabby Barrett e la star dei social Charli D’Amelio, che con la loro presenza aggiungono ulteriori sfumature alla storia.

Una storia che lascia il segno

Il film non si limita a essere un semplice thriller, ma scava in profondità nelle paure e nei tormenti umani. La regia di Shults unisce elementi onirici e psicologici per creare un’esperienza cinematografica immersiva, mentre la colonna sonora, ispirata all’album di The Weeknd, amplifica la tensione e il coinvolgimento del pubblico.

Hurry Up Tomorrow sarà nelle sale americane dal 16 maggio, pronto a conquistare il pubblico con una storia oscura e ipnotica. Un film che, tra musica, sogni e incubi, promette di lasciare il segno e di essere uno dei titoli più discussi dell’anno.