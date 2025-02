Dragon Ball Z torna al cinema, una versione estesa che nessuno si aspettava: fan in delirio!

L’epico scontro tra Goku e Beerus arriva nelle sale con 20 minuti inediti che cambieranno tutto.

L’attesa è finita per i fan di Dragon Ball: il celebre film “Dragon Ball Z – La battaglia degli dei” sta per tornare sul grande schermo in una versione inedita e spettacolare. L’evento cinematografico offrirà l’opportunità di rivivere le emozioni di uno degli scontri più epici della saga, con un’inedita versione estesa che arricchisce la narrazione di ben 20 minuti di scene mai viste prima. Un’esperienza imperdibile che renderà ancora più avvincente la battaglia tra Goku e il temibile Beerus, il Dio della Distruzione.

Il 16 marzo gli appassionati potranno godersi un’anteprima esclusiva in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano. Questa proiezione rappresenta una vera e propria chicca per i fan più accaniti, che potranno apprezzare ogni sfumatura delle voci originali degli iconici personaggi. Successivamente, nei giorni 17, 18 e 19 marzo, il film sarà proposto nella sua versione ufficiale doppiata, mantenendo intatta tutta la sua spettacolarità.

L’annuncio dell’evento ha immediatamente acceso l’entusiasmo degli appassionati, che da anni speravano in una riproposizione cinematografica del film con contenuti inediti. Questa edizione speciale sarà un’occasione unica per immergersi nuovamente nell’universo creato da Akira Toriyama e rivivere le avventure dei Guerrieri Z con una veste rinnovata e ancora più coinvolgente.

I biglietti per le proiezioni saranno disponibili in prevendita a partire dal 20 febbraio, e l’elenco dei cinema aderenti verrà presto reso noto sul sito ufficiale di Nexo Studios.

Un film leggendario torna con una versione inedita

“Dragon Ball Z – La battaglia degli dei” è uno dei film più amati del franchise, posizionandosi dopo gli eventi della celebre serie animata. In questa avventura, la Terra si trova minacciata da Beerus, il Dio della Distruzione, che è alla ricerca di un avversario degno di affrontarlo. Il suo interesse viene catturato dalla leggenda del Super Saiyan God, una trasformazione mitica che potrebbe offrire la sfida che sta cercando. Sarà Goku a tentare l’impossibile, scontrandosi con una potenza che va oltre ogni immaginazione.

L’elemento più atteso di questa riedizione è sicuramente l’aggiunta di 20 minuti di sequenze mai viste prima. Questi momenti inediti offriranno nuovi dettagli sulla trama e approfondimenti sui personaggi, rendendo l’esperienza ancora più avvincente. Grazie a questa versione estesa, gli spettatori avranno l’occasione di riscoprire il film con una nuova prospettiva, apprezzando ancora di più l’intensità del combattimento tra Goku e Beerus e l’impatto emotivo della storia.

Un evento imperdibile per i fan di Dragon Ball

L’evento fa parte della “Stagione Anime al Cinema”, un progetto esclusivo di Nexo Studios che celebra le grandi produzioni animate con proiezioni speciali. Il ritorno in sala di “La battaglia degli dei” rappresenta un tributo all’eredità di Akira Toriyama e all’incredibile universo da lui creato.

Per gli appassionati storici e per chi vuole scoprire (o riscoprire) l’epicità della saga, questo appuntamento è un’occasione unica per vivere la magia di Dragon Ball come mai prima d’ora. Un’esperienza cinematografica che promette di essere spettacolare, emozionante e assolutamente da non perdere.