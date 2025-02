Jurassic World – La Rinascita, il trailer svela un mostro che fa impazzire i fan di Alien

Un dettaglio nascosto nel nuovo trailer ha fatto esplodere la fantasia dei fan.

Il 2025 è ormai alle porte e con esso anche l’arrivo di uno dei film più attesi dell’anno: Jurassic World – La Rinascita. Il trailer rilasciato recentemente ha già scatenato una marea di emozioni tra gli appassionati del franchise giurassico, ma c’è un particolare che ha catturato l’attenzione di un pubblico ancora più vasto, legato a un’altra saga leggendaria. Tra le immagini veloci e i colpi di scena, un dettaglio ha fatto impazzire i fan di Alien, facendo sorgere un’interessante connessione tra i due universi.

Nel nuovo capitolo della saga di Jurassic World, i protagonisti si troveranno su un’isola segreta dove vengono tenuti i dinosauri più pericolosi, creature mai rivelate prima al pubblico. Qui, tuttavia, non si troveranno solo predatori preistorici, ma anche qualcosa di completamente nuovo, che richiama alla mente il temibile Xenomorfo di Alien. Il design di una nuova creatura – un ibrido terribile e minaccioso – ha infatti impressionato i fan, che hanno subito notato le somiglianze con la famosa bestia aliena.

Un mostro che fa impazzire i fan di Alien

Lo Xenosauro, come è già stato ribattezzato dai fan, appare nel trailer in due scene ben distinte. La sua testa liscia e senza occhi, unita ai denti acuminati, non lascia dubbi sulle ispirazioni prese dal leggendario mostro di Alien. In effetti, questo nuovo antagonista sembra essere il risultato di un incontro tra il mondo preistorico e l’immaginario sci-fi, una fusione che potrebbe regalare al film un aspetto inquietante e memorabile.

La scelta di Gareth Edwards, regista del film, non è casuale. L’autore di Godzilla e Monsters ha una lunga carriera nell’ambito delle creature cinematografiche, e il suo approccio sembra voler rendere questo nuovo dinosauro un incubo vivente. Ma non è solo l’ispirazione da Alien a rendere questa creatura così speciale: il design sembra anche ricordare, in alcuni tratti, il leggendario Rancor di Star Wars, una delle creature più iconiche dell’universo galattico. Un mix perfetto per un mostro che non si dimentica facilmente.

Il ritorno del dinosauro: tra T-Rex e Star Wars

Non è un caso che questa nuova creatura racchiuda influenze provenienti da più angoli del cinema fantastico. Edwards ha infatti preso spunto dal Rancor, il gigantesco mostro che ha terrorizzato Luke Skywalker in Il ritorno dello Jedi, per dar vita a una creatura che combina potenza e orrore. Inoltre, il nuovo dinosauro di Jurassic World porta con sé l’eredità del T-Rex, il mitico predatore che ha segnato la saga fin dall’inizio. Un ibrido che promette di sconvolgere non solo i fan di Jurassic World, ma anche quelli delle saghe sci-fi. Questo incrocio di universi cinematografici potrebbe risultare particolarmente affascinante per i fan che hanno visto le storie di Alien e Star Wars, e che ora si ritrovano di fronte a un dinosauro che sembra rispecchiare l’essenza di entrambi i mondi. La curiosità cresce, e le aspettative per il film sono alle stelle.

Jurassic World – La Rinascita arriverà nelle sale il 2 luglio 2025, e sarà interessante vedere come questa creatura – ancora senza un nome ufficiale – si evolverà durante il film. Nel frattempo, i fan si preparano a un incontro tra mostri che non avevano mai immaginato. Il mix tra Jurassic World, Alien e Star Wars è il tipo di crossover che rende il cinema un’esperienza unica. Con questo nuovo capitolo, sembra che Jurassic World sia pronto a spingersi oltre i confini del possibile, promettendo una nuova era di creature mai viste prima.