The Chosen: Ultima Cena, torna con una scena mai vista: un evento esclusivo nelle sale italiane

Oltre 250 milioni di spettatori e 17 milioni di follower: il successo globale si celebra al cinema con una settimana dedicata.

Un evento cinematografico senza precedenti sta per approdare nelle sale italiane: dal 10 al 16 aprile, “The Chosen: Ultima Cena” sarà proiettato in anteprima esclusiva sul grande schermo, portando con sé la potenza narrativa e visiva di una delle serie più amate al mondo. La settimana Santa, un momento cruciale per la storia dell’umanità, sarà al centro di questa narrazione intensa e toccante, capace di attirare non solo fedeli ma anche appassionati di cinema e storytelling di qualità.

A rendere ancora più speciale l’evento è stato l’annuncio a Times Square, dove il creatore e produttore esecutivo Dallas Jenkins e l’attore Jonathan Roumie, che interpreta Gesù, hanno svelato l’immagine chiave dell’opera. La fotografia è stata realizzata dalla celebre Annie Leibovitz, nota per la sua capacità di catturare l’essenza di ogni soggetto.

Questo scatto è diventato il simbolo di una produzione che ha già conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, grazie alla sua visione intima e rivoluzionaria della storia di Cristo.

“The Chosen” ha raggiunto numeri impressionanti: oltre 250 milioni di spettatori e più di 17 milioni di follower sui social media testimoniano il suo impatto globale. Nato come progetto indipendente e finanziato dal pubblico, questo dramma storico è diventato un fenomeno culturale, capace di superare le barriere religiose e linguistiche. L’evento cinematografico sarà distribuito in più di 40 paesi, tra cui il Sud America, l’Europa, l’Asia e l’Africa, con anteprime glamour in Brasile, Spagna e Messico.

Una storia che trascende il tempo

Girato in formato cinematografico, “The Chosen: Ultima Cena” si concentra sugli ultimi giorni di Gesù, immergendo il pubblico nell’atmosfera dell’Ultima Cena. In quei momenti drammatici, i discepoli attendono con trepidazione l’incoronazione del loro maestro, mentre il popolo d’Israele lo accoglie a Gerusalemme come un re. Tuttavia, Gesù sfida ogni aspettativa, trasformando la Pasqua in un evento destinato a sconvolgere l’ordine religioso e politico del tempo.

La narrazione esplora i conflitti interiori dei personaggi e le tensioni crescenti, offrendo una prospettiva umana e autentica degli eventi che hanno cambiato la storia. Questa rappresentazione cinematografica unica invita il pubblico a riflettere sulla resilienza, il sacrificio e la fede, temi universali che continuano a risuonare nel mondo contemporaneo.

Un successo senza confini

Il progetto “The Chosen” si distingue non solo per la sua qualità artistica ma anche per la sua innovativa modalità di distribuzione. Nato come produzione indipendente, è riuscito a coinvolgere un pubblico vastissimo grazie al finanziamento collettivo e alla diffusione tramite piattaforme di streaming. Con sette stagioni previste, la serie offre uno sguardo intimo sulla Palestina del primo secolo, mostrando la vita di Gesù attraverso gli occhi di coloro che lo hanno seguito. La partecipazione di attori straordinari, come Jonathan Roumie nel ruolo di Gesù, ha contribuito a rendere questa produzione un vero e proprio capolavoro. La scelta di collaborare con artisti di fama mondiale, come Annie Leibovitz, sottolinea l’ambizione e l’impegno nel creare un prodotto di altissima qualità, capace di emozionare e ispirare.

L’evento “The Chosen: Ultima Cena” rappresenta un’opportunità unica per vivere un’esperienza cinematografica coinvolgente e memorabile. Le prevendite sono già aperte e le sale italiane si preparano ad accogliere un pubblico entusiasta, pronto a lasciarsi trasportare dalla magia del grande schermo. Non perdete questa occasione straordinaria: un appuntamento che promette di unire arte, fede e spettacolo in un mix emozionante. Che siate fan della serie o semplicemente curiosi di scoprire una nuova prospettiva su una delle storie più celebri di tutti i tempi, questo evento saprà conquistarvi. Prepariamoci a vivere una settimana indimenticabile al cinema, dove passato e presente si incontrano per raccontare una storia senza tempo.